"Era mi primera experiencia en Cachi. No sabía cómo me iba a sentir al bajar. A algunos les cuesta adaptarse de nuevo. Por suerte, me adapté bien. Me animé a salir con los extranjeros abajo de tres minutos. Tenía miedo de quedarme solo si iba a ese ritmo. Pero pude aguantarlo y en el remate me pude hacer fuerte y ganarle a ese grupito", expresó. Le sorprendió la marca, haberse bancando el ritmo debajo de los tres minutos por kilómetro. "Iba muy pendiente del reloj. Sabía que iba a un ritmo que para mí no era habitual, sabía que me podía salir bien como me podía salir mal si al final me quedaba sin piernas", agregó.