Perú

Sindicato de trabajadores de Sencico respaldan proyecto de ley para actualizar escala salarial tras 17 años

La iniciativa legislativa plantea una revisión de las remuneraciones en la institución con base en informes de áreas internas y evaluaciones previas

Guardar
Google icon
Sencico: sindicato respalda proyecto para actualizar remuneraciones del régimen 728. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Sencico: sindicato respalda proyecto para actualizar remuneraciones del régimen 728. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El sindicato de trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), sujetos al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728, expresó su respaldo al proyecto de ley que plantea la actualización de la escala remunerativa vigente. Los representantes sindicales señalaron que la discusión debe centrarse en la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal, cuya escala no ha sido modificada desde hace más de 17 años.

En ese contexto, el gremio indicó que la última escala remunerativa para este régimen fue aprobada mediante el Decreto Supremo 075-2009-EF en el año 2009. Según precisaron, esta situación ha generado una brecha con respecto a la realidad económica actual, por lo que consideran urgente una revisión integral de las remuneraciones dentro de la institución.

PUBLICIDAD

Vista exterior del edificio de Sencico en un día soleado, con el logo prominente en la entrada y en el techo, la bandera peruana ondeando y vehículos estacionados
La sede de Sencico en Perú, centro vital para la capacitación de técnicos que impulsan el desarrollo de la construcción y el saneamiento, se muestra en esta toma exterior. (Sencico)

Brecha salarial acumulada

El sindicato sostuvo que los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo 728 no han recibido una actualización salarial desde hace más de 17 años, lo que ha impactado en el poder adquisitivo del personal. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa legislativa surge como respuesta a la ausencia de medidas de actualización por parte de gestiones anteriores dentro de la entidad.

Asimismo, señalaron que el proyecto de ley busca corregir una situación prolongada de estancamiento remunerativo, planteando una mejora en la escala salarial acorde con el contexto económico actual del país. De acuerdo con lo indicado, la propuesta fue elaborada a partir de la propia experiencia de los trabajadores ante la falta de cambios estructurales en materia de compensaciones.

PUBLICIDAD

Respaldo técnico e institucional del proyecto

El gremio sindical afirmó que el proyecto cuenta con informes favorables emitidos por áreas técnicas del SENCICO, entre ellas la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Asesoría Legal. Estos documentos habrían sido elaborados y revisados en distintas etapas institucionales, otorgando sustento técnico a la propuesta.

Además, señalaron que la iniciativa ha sido evaluada en comisiones del Congreso de la República, como la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Vivienda, lo que —según indicaron— evidencia su viabilidad técnica y administrativa. También mencionaron que el proyecto habría recibido respaldo en instancias vinculadas al sector Vivienda en fases previas de análisis.

Sostenibilidad y gestión institucional

Respecto al impacto financiero, el sindicato aseguró que la propuesta no compromete el equilibrio económico del SENCICO, al financiarse mediante recursos directamente recaudados (RDR). Bajo ese argumento, sostienen que la actualización salarial es viable sin afectar la sostenibilidad de la institución.

Finalmente, cuestionaron la ausencia de iniciativas previas para la mejora de las remuneraciones tanto en el régimen 728 como en el régimen CAS. También señalaron la necesidad de revisar el uso de contrataciones mediante órdenes de servicio y promover una reestructuración más amplia en la gestión institucional, orientada a fortalecer la equidad salarial y la eficiencia administrativa.

Posición de CAPECO

La Cámara Peruana de la Construcción expresó preocupación por los proyectos de ley que buscan modificar las condiciones salariales de un grupo de trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). El gremio advirtió que estas propuestas legislativas, centradas en regularizar la situación de 168 empleados bajo régimen privado, no abordan los problemas estructurales de la institución y pueden afectar la sostenibilidad financiera del SENCICO. El pronunciamiento se realizó durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.º 101, donde Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo, insistió en la necesidad de una reforma integral y no de soluciones parciales.

Valdivia explicó que el SENCICO cumple un rol esencial en la capacitación de trabajadores y en el impulso a la investigación y la innovación técnica en el sector. Advirtió que la entidad presenta limitaciones laborales y operativas que no serán resueltas solo con cambios salariales para una parte del personal. También alertó sobre la situación de los docentes contratados mediante órdenes de servicio, con renovaciones frecuentes, lo que afecta la estabilidad y la calidad educativa. Además, remarcó que cualquier reforma debe garantizar condiciones laborales adecuadas y priorizar la meritocracia.

Como alternativa, la organización propuso modificar la ley de creación del SENCICO para establecer un modelo de gobernanza similar al de SENATI o CONAFOVICER, instituciones que operan con autofinanciamiento y gestión técnica especializada. Este enfoque permitiría fortalecer la eficiencia institucional, mejorar la administración de recursos y asegurar el cumplimiento de normas laborales. El gremio llamó a que cualquier modificación legal surja del diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector privado, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y la competitividad de la industria de la construcción en el país.

Temas Relacionados

SencicoTrabajadoresCongresoperu-noticias

Más Noticias

Bosnia ganó 3-1 a Qatar y quedó tercero en el Grupo B del Mundial 2026: goles y resumen del partido

Si bien el cuadro bosnio lidera la tabla de los mejores terceros, aún debe esperar los demás resultados para conocer si estará en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

Bosnia ganó 3-1 a Qatar y quedó tercero en el Grupo B del Mundial 2026: goles y resumen del partido

Inti Raymi 2026 EN VIVO desde Cusco: Minuto a minuto de la Fiesta del Sol en Qorikancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán

La celebración del 24 de junio revive el sentido andino del solsticio, enlaza memoria inca con identidad peruana y convoca a miles en un recorrido ceremonial por tres escenarios emblemáticos

Inti Raymi 2026 EN VIVO desde Cusco: Minuto a minuto de la Fiesta del Sol en Qorikancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán

Sergio Peña se plantea volver a la selección peruana, aunque dependerá de la evaluación de Mano Menezes: “Es lo más importante”

El nuevo proceso anima al mediocentro nacional a esforzarse en la búsqueda de un club extranjero de nivel con el firme propósito de regresar a la ‘bicolor’ para el inicio de las Eliminatorias CONMEBOL 2030

Sergio Peña se plantea volver a la selección peruana, aunque dependerá de la evaluación de Mano Menezes: “Es lo más importante”

Incendio de gran magnitud cerca al emporio comercial Las Malvinas genera intensa humareda cerca de Plaza Unión y moviliza varias unidades de bomberos

La emergencia movilizó maquinaria, cisternas, ambulancias y equipos especializados mientras una extensa nube de humo cubría parte del Cercado de Lima

Incendio de gran magnitud cerca al emporio comercial Las Malvinas genera intensa humareda cerca de Plaza Unión y moviliza varias unidades de bomberos

Rafael López Aliaga: “¿Querían joderme? Pues ahí tienen a Keiko Fujimori. Esa es la peor pesadilla para un rojo”

El líder de Renovación Popular atribuyó a sus adversarios políticos la victoria de la candidata en el balotaje y volvió a acusar, sin pruebas, al JNE y la ONPE de haber manipulado el proceso en su contra

Rafael López Aliaga: “¿Querían joderme? Pues ahí tienen a Keiko Fujimori. Esa es la peor pesadilla para un rojo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: “¿Querían joderme? Pues ahí tienen a Keiko Fujimori. Esa es la peor pesadilla para un rojo”

Rafael López Aliaga: “¿Querían joderme? Pues ahí tienen a Keiko Fujimori. Esa es la peor pesadilla para un rojo”

Alfonso López Chau se desmarca de Roberto Sánchez y acepta victoria de Keiko Fujimori: “Nos declaramos en oposición democrática”

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú presentan moción de censura contra el canciller Carlos Pareja por votos en el extranjero

Keiko Fujimori ya asume que es la presidenta electa y anuncia un gabinete de “amplia convocatoria”

Keiko Fujimori dice que sabe cómo se siente perder: “Entiendo cómo (Roberto Sánchez) se puede sentir”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”

María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”

Alfredo Benavides cuenta que iba a trabajar con Magaly Medina, pero ella lo expone: “Nos dejó plantados”

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

Nidia Bermejo, de Al Fondo Hay Sitio, y Lucía Covarrubias, exintegrante de Esto es Guerra, son presa de críticas por presumir su amor

Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

DEPORTES

Sergio Peña se plantea volver a la selección peruana, aunque dependerá de la evaluación de Mano Menezes: “Es lo más importante”

Sergio Peña se plantea volver a la selección peruana, aunque dependerá de la evaluación de Mano Menezes: “Es lo más importante”

Bosnia ganó 3-1 a Qatar y quedó tercero en el Grupo B del Mundial 2026: goles y resumen del partido

Ian Wisdom advierte que Sporting Cristal irá por la gloria pese a su delicada actualidad: “No dudo que vamos a disputar el título”

Armadora argentina retorna a la Liga Peruana de Vóley y revela por qué dejó Europa: “Le dije a mi mánager que quería volver”

Roberto Mosquera señaló qué le falta a Sporting Cristal para pedir fichajes: “Si no tenemos una idea de juego y traemos a Pelé, esto no funciona”