Sindicato de trabajadores de Sencico respaldan proyecto de ley para actualizar escala salarial tras 17 años

Sencico: sindicato respalda proyecto para actualizar remuneraciones del régimen 728. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El sindicato de trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), sujetos al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728, expresó su respaldo al proyecto de ley que plantea la actualización de la escala remunerativa vigente. Los representantes sindicales señalaron que la discusión debe centrarse en la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal, cuya escala no ha sido modificada desde hace más de 17 años.

En ese contexto, el gremio indicó que la última escala remunerativa para este régimen fue aprobada mediante el Decreto Supremo 075-2009-EF en el año 2009. Según precisaron, esta situación ha generado una brecha con respecto a la realidad económica actual, por lo que consideran urgente una revisión integral de las remuneraciones dentro de la institución.

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La sede de Sencico en Perú, centro vital para la capacitación de técnicos que impulsan el desarrollo de la construcción y el saneamiento, se muestra en esta toma exterior. (Sencico)

Brecha salarial acumulada

El sindicato sostuvo que los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo 728 no han recibido una actualización salarial desde hace más de 17 años, lo que ha impactado en el poder adquisitivo del personal. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa legislativa surge como respuesta a la ausencia de medidas de actualización por parte de gestiones anteriores dentro de la entidad.

Asimismo, señalaron que el proyecto de ley busca corregir una situación prolongada de estancamiento remunerativo, planteando una mejora en la escala salarial acorde con el contexto económico actual del país. De acuerdo con lo indicado, la propuesta fue elaborada a partir de la propia experiencia de los trabajadores ante la falta de cambios estructurales en materia de compensaciones.

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Respaldo técnico e institucional del proyecto

El gremio sindical afirmó que el proyecto cuenta con informes favorables emitidos por áreas técnicas del SENCICO, entre ellas la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Asesoría Legal. Estos documentos habrían sido elaborados y revisados en distintas etapas institucionales, otorgando sustento técnico a la propuesta.

Además, señalaron que la iniciativa ha sido evaluada en comisiones del Congreso de la República, como la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Vivienda, lo que —según indicaron— evidencia su viabilidad técnica y administrativa. También mencionaron que el proyecto habría recibido respaldo en instancias vinculadas al sector Vivienda en fases previas de análisis.

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Sostenibilidad y gestión institucional

Respecto al impacto financiero, el sindicato aseguró que la propuesta no compromete el equilibrio económico del SENCICO, al financiarse mediante recursos directamente recaudados (RDR). Bajo ese argumento, sostienen que la actualización salarial es viable sin afectar la sostenibilidad de la institución.

Finalmente, cuestionaron la ausencia de iniciativas previas para la mejora de las remuneraciones tanto en el régimen 728 como en el régimen CAS. También señalaron la necesidad de revisar el uso de contrataciones mediante órdenes de servicio y promover una reestructuración más amplia en la gestión institucional, orientada a fortalecer la equidad salarial y la eficiencia administrativa.

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Posición de CAPECO

La Cámara Peruana de la Construcción expresó preocupación por los proyectos de ley que buscan modificar las condiciones salariales de un grupo de trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). El gremio advirtió que estas propuestas legislativas, centradas en regularizar la situación de 168 empleados bajo régimen privado, no abordan los problemas estructurales de la institución y pueden afectar la sostenibilidad financiera del SENCICO. El pronunciamiento se realizó durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.º 101, donde Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo, insistió en la necesidad de una reforma integral y no de soluciones parciales.

Valdivia explicó que el SENCICO cumple un rol esencial en la capacitación de trabajadores y en el impulso a la investigación y la innovación técnica en el sector. Advirtió que la entidad presenta limitaciones laborales y operativas que no serán resueltas solo con cambios salariales para una parte del personal. También alertó sobre la situación de los docentes contratados mediante órdenes de servicio, con renovaciones frecuentes, lo que afecta la estabilidad y la calidad educativa. Además, remarcó que cualquier reforma debe garantizar condiciones laborales adecuadas y priorizar la meritocracia.

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Como alternativa, la organización propuso modificar la ley de creación del SENCICO para establecer un modelo de gobernanza similar al de SENATI o CONAFOVICER, instituciones que operan con autofinanciamiento y gestión técnica especializada. Este enfoque permitiría fortalecer la eficiencia institucional, mejorar la administración de recursos y asegurar el cumplimiento de normas laborales. El gremio llamó a que cualquier modificación legal surja del diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector privado, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y la competitividad de la industria de la construcción en el país.