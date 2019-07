Por fuera de los artículos y los incisos, de los ministerios, en casas como la de Stella Maurig, los hechos no dan lugar a las interpretaciones. "Ni la Defensoría 16, ni el juzgado que le tocó, ni el patronato de liberados me escuchó cuando les pedí que me ayuden a internar a mi hijo. No me dejaron internarlo y se terminó pegando un tiro", afirmó Stella frente a Infobae.