Colombia

Detectan rastros de cocaína y químicos del narcotráfico en el agua del grifo de cuatro ciudades y en la red de entrada de Cali, según informe

Según el informe ‘Contaminación Invisible’, residuos asociados a la producción de droga fueron hallados en redes hídricas urbanas, generando preocupación por sus posibles efectos sobre ecosistemas, agricultura y salud pública

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Cultivos de coca y laboratorios clandestinos generan residuos químicos que, según el informe “Contaminación Invisible” de SFS, terminan afectando ríos y sistemas de agua utilizados para el consumo humano en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP
Cultivos de coca y laboratorios clandestinos generan residuos químicos que, según el informe “Contaminación Invisible” de SFS, terminan afectando ríos y sistemas de agua utilizados para el consumo humano en Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

El Center for a Secure Free Society (SFS) publicó el informe ‘Contaminación Invisible’, que documenta la detección de cocaína y de químicos asociados a su producción ilícita en sistemas de agua que abastecen ciudades de Colombia y plantea que esa huella residual en el grifo puede ser la señal visible de un proceso de contaminación más amplio aguas arriba, con efectos sobre la salud pública, los ecosistemas, la agricultura y la seguridad nacional del país.

Según el informe, las sustancias fueron halladas en redes vinculadas al consumo humano en un contexto en el que la economía de la cocaína depende de cadenas químicas, logísticas y comerciales que exceden el ámbito del narcotráfico.

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Según SFS, entre finales de 2025 e inicios de 2026 se recolectaron y analizaron muestras en 12 ciudades colombianas.

Las áreas cubiertas por el estudio representan aproximadamente 17 millones de personas, el 32% de la población de Colombia, una cifra que no incluye a comunidades rurales, ribereñas e indígenas situadas aguas arriba de los sistemas urbanos de tratamiento.

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El hallazgo central del informe indica que se detectaron trazas de cocaína en agua del grifo en Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, y en agua de entrada al sistema en Cali, según SFS. En conjunto, esas ciudades suman más de 11,8 millones de habitantes.

Los análisis de laboratorio también identificaron amoníaco, diésel, acetona, metanol, gasolina y otras sustancias en múltiples puntos de muestreo, de acuerdo con el informe. Para SFS, esos resultados muestran un patrón de contaminación química difusa y persistente en sistemas hídricos vinculados a territorios afectados por la economía de la cocaína.

El informe sostiene que el hecho de que algunas sustancias sigan siendo detectables después de la dilución, el transporte ambiental, la transformación química y el tratamiento convencional indica que lo que llega al grifo puede ser apenas la huella residual de un proceso de contaminación mayor.

Según SFS, ese proceso expondría a contaminación crónica a otros millones de personas.

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