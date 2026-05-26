Colombia

Asesinaron a comerciante dentro de un ‘fruver’ en Bogotá: el homicidio estaría relacionado con el atentado contra el dueño de una carnicería en Usaquén

Las autoridades adelantan la inspección del lugar, el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios tras el ataque armado ocurrido al interior del establecimiento en Ciudad Jardín Norte, donde Joselito Rojas fue asesinado en el sitio

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El establecimiento comercial Fruvcampo en Ciudad Jardín Norte (Suba), donde ocurrió el ataque armado que dejó un comerciante muerto y es investigado por las autoridades - crédito Gualtero Manuel/Facebook
El establecimiento comercial Fruvcampo en Ciudad Jardín Norte (Suba), donde ocurrió el ataque armado que dejó un comerciante muerto y es investigado por las autoridades - crédito Gualtero Manuel/Facebook

Un comerciante llamado Joselito Rojas fue asesinado en la mañana del martes 26 de mayo de 2026 dentro de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Ciudad Jardín Norte, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

El caso es investigado por las autoridades como un presunto sicariato y, de manera preliminar, se analiza la posibilidad de que esté relacionado con disputas familiares por altas sumas de dinero presuntamente aseguradas, según versiones conocidas por Caracol Radio.

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Fuentes consultadas por ese medio señalaron además que la víctima sería familiar de Yahir Ruiz Rojas, comerciante de carne y propietario del establecimiento Carnes Frigomontreal.

De acuerdo con esas versiones, Ruiz Rojas habría sido víctima de un atentado el pasado 13 de abril en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, donde seis personas resultaron lesionadas.

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Los investigadores analizan si ambos hechos están conectados dentro de un mismo contexto de conflictos familiares asociados a recursos económicos protegidos mediante seguros.

El ataque ocurrió al interior del establecimiento Fruvcampo, ubicado en la carrera 59 con calle 130A-32, en Ciudad Jardín Norte.

Zona de la Carrera 59 con Calle 130A-32, en Suba, donde la Policía realizó la inspección técnica tras el homicidio ocurrido en la mañana del 26 de mayo - crédito Guaktero Manuel/Facebook
Zona de la Carrera 59 con Calle 130A-32, en Suba, donde la Policía realizó la inspección técnica tras el homicidio ocurrido en la mañana del 26 de mayo - crédito Guaktero Manuel/Facebook

Según la información preliminar, la víctima se encontraba cumpliendo sus labores habituales cuando un hombre armado ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones en su contra. El comerciante murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar. El hecho generó pánico entre trabajadores, clientes y residentes del sector, quienes a esa hora realizaban actividades cotidianas en esta zona del norte de la capital.

Las detonaciones alertaron a las personas cercanas, que buscaron refugio inmediato dentro y fuera de los establecimientos comerciales del área.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar de los hechos, varios ciudadanos se resguardaron al escuchar los disparos y solo regresaron minutos después, cuando notaron que la situación había terminado. En ese momento encontraron el cuerpo de un hombre tendido en el andén, frente al establecimiento donde ocurrió el ataque, lo que generó conmoción entre la comunidad del sector.

Vecinos del barrio Ciudad Jardín Norte habrían reconocido a la víctima como un comerciante del sector, lo que aumentó la consternación en esta zona de carácter residencial y comercial de la localidad de Suba. El hecho rápidamente fue reportado a las autoridades.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá junto con personal de atención de emergencias, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre.

Posteriormente, unidades de criminalística de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron la recolección de elementos materiales probatorios en la escena del crimen, los cuales serán clave para el avance de la investigación.

El asesinato de Yahir Ruiz Rojas

Un intercambio de disparos entre un sicario y su objetivo dejó seis heridos, entre ellos un niño de 8 años, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanny Cristancho - crédito Colombia Oscura/X

El caso de Suba se conecta en el contexto investigativo con un atentado ocurrido el 13 de abril de 2026 en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, donde fue atacado el empresario del sector cárnico Yahir Ruiz Rojas, propietario de Carnes Frigomontreal.

En ese hecho, que dejó seis personas heridas —entre ellas un menor de edad—, las autoridades establecieron que el empresario era el objetivo principal del ataque sicarial.

De acuerdo con El Tiempo y la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque habría sido ejecutado por al menos tres hombres armados que actuaron de manera coordinada.

Las cámaras de seguridad del sector fueron clave para reconstruir el hecho, al registrar el momento en que uno de los atacantes dispara directamente contra Ruiz Rojas, mientras otros dos cubrían la operación desde distintos puntos. Ese material permitió establecer rutas de escape y características de los implicados.

La Policía Metropolitana de Bogotá realiza labores de control y verificación tras el tiroteo registrado en la calle 156 7H-67 - crédito X
La Policía Metropolitana de Bogotá realiza labores de control y verificación tras el tiroteo registrado en la calle 156 7H-67 - crédito X

Según información judicial, Ruiz Rojas manejaba ingresos cercanos a los 1.000 millones de pesos y habría sido interceptado cuando descendía de su vehículo blindado. Las autoridades también confirmaron que tanto la víctima como uno de los presuntos agresores debieron ser intervenidos quirúrgicamente por la gravedad de las heridas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la investigación se ha centrado en su entorno personal, financiero y comercial, ante la hipótesis de posibles disputas económicas o retaliaciones relacionadas con su actividad empresarial.

En este contexto, versiones conocidas por Caracol Radio señalan que la víctima del crimen en Suba sería familiar de Ruiz Rojas, lo que abre una nueva línea de análisis para los investigadores sobre una posible conexión entre ambos hechos violentos.

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