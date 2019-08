Murió Fabio Zerpa

Como no podía ser de otra manera, entre las obsesiones de Zerpa se encontraba la contemplación del cielo. Consultado por Infobae sobre cuántas veces al día se dedicaba a esa actividad, el ufólogo señaló: "Creo que cien veces… ¡y me quedo corto! Lo miro siempre. De noche, de día…, porque los aparatitos estos aparecen en cualquier hora del día. Antes pensábamos que era a la noche, pero han aparecido a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde. Hay una foto famosa de un ovni al lado del Obelisco y la gente que pasaba por ahí ni se enteró… ¡La gente que caminaba por la 9 de Julio y por Corrientes no lo vio! ¿Por qué? ¡Porque no miran el cielo!".