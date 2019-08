—Por hablar de lo desconocido, usted sufrió muchas críticas y rechazos cuando ya tenía el reconocimiento como actor. ¿Se arrepintió en algún momento del camino que eligió o lo volvería a hacer?

—¡Lo volvería a hacer, totalmente! —el tono de su voz delató una sonrisa convencida por la respuesta y el recuerdo, quizás, de todo lo que vivió en aquellos años—. En 1968 yo ya era popular con el tema ovni y había mucha mala información; de repente me dije: "Voy a dejar el tema de los ovni porque no voy a dejar mi prestigio ni mi popularidad de actor y director de teatro, de cine, radio y televisión jugándome con algo que la gente no acepta…". En ese momento estaba contratado por Canal 9 y todas las mañanas iba a filmar mi telenovela, y allí había una maestra que siempre se acercaba y me pedía: "Fabio, yo quiero que un día vengas a dar una conferencia a nuestro instituto porque los chicos saben que usted viene acá y quieren hacerle preguntas…". Yo le decía que no, que estaba dejando el tema, y un día, no sé por qué, Dios me inspiró y le dije: "Señora, si usted fue tan persistente conmigo yo voy a dar la conferencia", y la di un día de agosto de 1968. Fui al Instituto San Martín de Tours y los chicos de todas las clases estaban en el patio, ¡eran como 200! Y empecé a hablar muy mecánicamente porque estaba muy desganado con el tema y ellos empezaron con las preguntas: "¿Y ellos cómo vienen? ¿Y cómo viven?…". Y al escuchar sus preguntas, me di cuenta paulatinamente de que esos niños de 6, 7… 9 años (que son los cincuentones que hoy me siguen tanto) daban por sentada esa existencia. ¡Nunca lo dudaron! Somos nosotros los que estamos dudando… Y empecé a contestarles. ¡Me levantaron el ánimo! Después de esa conferencia fui a caminar por Palermo y ahí produje una emergencia espiritual, una experiencia cumbre. Desde adentro sentí que nuestra generación era la que negaba sin nunca haber investigado, que negaban por negar. Siempre investigué la razón de la sinrazón aparente de los hechos misteriosos y encontré la razón, la lógica. Y me di cuenta de que en aquello que me enseñaba a mirar mi padrino durante mi niñez y adolescencia, el cosmos y las estrellas, en ese lugar que uno mira casi chino, hay vida. Vida similar a la nuestra, y hay gente que vive, que tiene conformación antropomórfica igual que nosotros.