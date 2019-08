"No es fácil emigrar, no es fácil cuando eres obligado, no es fácil desprenderse. Es como, como que te jalaran por aquí parte del estómago, pero a la vez es muy emocionante, es muy hermoso conocer otra gente, otra cultura, otras ideologías, otros climas, y eso hay que aprovecharlo. Yo te digo: nunca en mi vida pensé que a la edad de 65 años yo iba a viajar fuera de mi país y menos obligado... porque de repente me dices que yo sueño con viajar de vacaciones, pero son de vacaciones, no obligado", dijo.