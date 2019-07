Una clínica privada normal te cobraba aproximadamente 500 dólares para parir. Yo no tenía ese dinero. Fui otra vez al Pérez Carreño y me dijeron vente a las siete de la mañana. Todo esto con una orden médica que me ordenaba parir. Entonces me volví a mi casa, traté de descansar, era imposible, y cuando se hizo la hora me devolví al Pérez Carreño y llegó el médico, me hicieron el tacto y me dijeron siéntate allá. Me devolvieron la ficha y me dijeron: 'Mira, acá no tenemos cama para atenderte, devuélvete al Hospital Universitario'. Y les hice caso. Me devolví al Hospital Universitario y les dije atiéndanme, porque yo quiero tener a mi hijo. Eran las once de la mañana del 14 de julio del 2018 y lo único que escuché fue: 'A esta niña hay que inducirle el parto porque tiene cinco dilataciones y perdió demasiado líquido'. Y me dijeron: 'Si nace el niño, mueres tú'.