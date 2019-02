Sobre su familia, Carolina cuenta que habla con su papá todos los días: "Él no me abandonó nunca. A veces siento que no quiero hablar tanto porque me duele no tenerlos cerca. Pasar los cumpleaños cuando yo los pasaba en casa de mi papá, duele. Pasar una Navidad con mi hija, solas, duele. Esto no lo elegimos nosotros, no soñábamos con irnos a la Argentina. En un futuro vamos a poder volver. Había perdido las esperanzas, pero si mi país se libera, yo voy a volver".