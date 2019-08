Tiene un tío que es gendarme y otro tío que hizo tres años el Servicio Militar Voluntario en Campo de Mayo. "Me contaron que es medio duro, pero que es lindo. Yo creo que la voy a aguantar. Es cierto que no me gusta mucho que me den órdenes, pero acá me la voy a tener que bancar", admitió. Andrés, el tío que asegura que haber abandonado la fuerza fue la peor decisión de su vida, contó que vio una vez cómo Gabriela cortó la música de una fiesta para echar a dos amigos que estaban peleándose. "Todos me dicen que tengo carácter de mala. Si no me gusta algo, se corta y se van todos. Algunos compañeros míos no se la creen. ¿Gaby gendarme?".