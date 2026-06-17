El Ministerio de Educación financiará el 100% del posgrado a los mejores puntajes del Saber Pro

El Fondo Mejores Saber Pro cubre el 100 % de la matrícula de especialización, maestría o doctorado y ofrece apoyo de sostenimiento a quienes acrediten insuficiencia económica - crédito Johan Largo/Infobae

El Ministerio de Educación Nacional anunció la apertura de la convocatoria 2026-2 del Fondo Mejores Saber Pro, que premiará con la financiación total de un posgrado a los profesionales colombianos que hayan obtenido los mejores resultados en el examen Saber Pro.

La iniciativa busca reconocer la excelencia académica y apoyar la formación avanzada de quienes destacan por su desempeño en las pruebas estatales, brindando la oportunidad de cursar una especialización, maestría o doctorado con el 100% del valor de la matrícula cubierto y un apoyo adicional de sostenimiento para quienes lo requieran.

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La convocatoria está dirigida a colombianos de nacimiento que figuren en los listados oficiales de mejores resultados publicados por el Icfes. Los interesados pueden consultar si cumplen con este requisito en el portal oficial del Icfes, seleccionando el tipo de examen, el rango de años correspondiente y descargando su reporte individual de resultados.

La convocatoria está dirigida a colombianos de nacimiento que aparezcan en los listados oficiales de mejores resultados del ICFES en el examen Saber Pro - crédito Icfes

La etapa de inscripciones estará abierta del 16 de junio al 30 de julio de 2026, y los aspirantes deberán haber egresado de su programa de pregrado durante los dos años anteriores al inicio de la convocatoria. Además, deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.5.3.4.3.4.2 del Decreto 2029 de 2015, compilado en el Decreto 1075 de 2015, entre ellos:

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No tener antecedentes penales ni disciplinarios

Acreditar un promedio general de pregrado igual o superior a 3,7 sobre 5

Haber cursado su pregrado en una institución de educación superior colombiana debidamente autorizada.

¿Cómo participar y cuáles son los beneficios?

Para postularse, los candidatos deben realizar la inscripción a través del sitio web del Icetex (web.icetex.gov.co/es/-/mejores_saber_pro), entidad encargada de administrar el fondo. Allí, deben completar el formulario de solicitud, cargar los documentos requeridos y consultar el texto completo del decreto que regula el programa.

Es imprescindible estar incluido en el listado anual de “Los Mejores Saber Pro” publicado por el Icfes y contar con una carta de aceptación o pre-aceptación de la institución de educación superior donde deseen cursar el posgrado.

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Las inscripciones al Fondo Mejores Saber Pro estarán abiertas del 16 de junio al 30 de julio de 2026 a través del sitio web del Icetex - crédito Icfes

El programa otorga diez cupos en total, distribuidos por áreas de conocimiento según la clasificación del examen Saber Pro:

Dos cupos para Agronomía, Veterinaria y afines

Uno para Ciencias Sociales, Derecho y Ciencia Política

Uno para Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines

Uno para Matemática y Ciencias Naturales

Uno para Ciencias de la Educación (exclusivamente para programas administrativos); uno para Bellas Artes

Uno para Ciencias de la Salud

Uno para Economía, Administración, Contaduría y afines

Uno para Humanidades y Ciencias Religiosas.

El crédito condonable cubre el 100% del valor de la matrícula ordinaria desde el inicio del posgrado y se renueva automáticamente para cada período académico hasta completar el programa. Además, quienes demuestren insuficiencia económica mediante declaración juramentada pueden acceder a un apoyo de sostenimiento:

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Dos salarios mínimos mensuales por semestre si estudian en su ciudad o departamento de residencia, o cuatro salarios mínimos si el posgrado se cursa en otra región.

El apoyo cubre gastos de transporte y materiales educativos, siempre que la documentación sea presentada y aprobada según las condiciones del programa.

Los aspirantes deben haber egresado de pregrado en los dos años previos, tener promedio igual o superior a 3,7 y no registrar antecedentes penales ni disciplinarios - crédito Icfes

Proceso y requisitos clave

Entre los requisitos obligatorios figuran: haber egresado de pregrado en los últimos dos años, presentar la certificación de no haber incurrido en faltas disciplinarias, cumplir con los requisitos de admisión del programa de posgrado, mostrar los documentos que acrediten créditos académicos y contenidos curriculares, y contar con un deudor solidario aprobado según las políticas del Icetex.

Para quienes aspiran a un doctorado, es necesario presentar una carta de aval del tutor de tesis. No podrán ser beneficiarios de manera simultánea de otro programa financiado con recursos estatales.

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La condonación del crédito se otorga a los beneficiarios que finalicen y obtengan el título de posgrado, siempre que soliciten este beneficio dentro de los doce meses siguientes a la fecha de grado. El programa no es retroactivo y solo cubre los rubros a partir del periodo de adjudicación.

Finalmente, los interesados pueden consultar toda la información relevante, requisitos, fechas y procedimientos en los portales oficiales del Icfes y el Icetex.