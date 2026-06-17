México

Asesinan con arma de fuego a un hombre al interior de un hotel de la CDMX

El cuerpo fue localizado con una herida por arma de fuego a la altura de la cabeza

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Ubicado sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán.
Ubicado sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán.

Autoridades capitalinas investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue localizado al interior del hotel Más Sol, ubicado sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán.

¿Qué pasó en el hotel?

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad.
La víctima es un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad.

Al interior de las instalaciones del hotel fue encontrado un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad mismo que presentaba una herida causada por arma de fuego a la altura de la cabeza

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El hallazgo se reportó por los mismos trabajadores del establecimiento, quienes dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en la movilización de elementos de la policía capitalina junto con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Fiscalía de la CDMX investiga las causas del fallecimiento

Vista exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con un letrero grande, la bandera mexicana y dos patrullas en la calle.
La fachada principal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al sitio acudieron agentes de investigación para iniciar las primeras diligencias y recabar información que permita esclarecer los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni han dado a conocer la identidad de la persona fallecida.

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La Fiscalía de la Ciudad de México será la encargada de determinar el motivo exacto de la muerte y establecer si existe alguna persona relacionada con el caso.

Muertes en hoteles han persistido

Policías y peritos forenses en trajes blancos trabajan en la entrada de un hotel con un cartel de 'HOTEL', acordonado con cinta amarilla de 'POLICÍA'. Se ve un coche de policía y público
Personal forense y policial investiga la escena de un crimen. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

En marzo del 2026 se registró el asesinato de una joven identificada como Johana en una habitación del hotel Alpes, sobre calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Un hombre entró y salió del inmueble con gorra, pasamontañas y guantes, y quedó captado por cámaras de seguridad, la víctima tenía 26 años y trabajaba como acompañante.

Además, en 2025 también se registraron decesos por arma de fuego en hoteles, la agresión contra una mujer extranjera de 35 años en el Centro Histórico de la CDMX, herida de bala durante un asalto cuando entraba al Hotel Congreso se sumó a una cadena de ataques y homicidios ocurridos en hoteles de la capital, en especial en la alcaldía Benito Juárez.

También, el feminicidio de Kesia ocurrió dentro del Hotel Pirámides, en Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Pilares, en la colonia San Simón Ticumac, también en Benito Juárez, de acuerdo con el texto fuente. La mujer tenía 31 años y fue hallada en la habitación 101 con signos de violencia.

¿Cómo procede la fiscalía ante hallazgos de cuerpos?

La pareja habría salido a fumar cuando cayeron al vacío
Personal de Servicios Periciales inicia la recolección de indicios como huellas, pertenencias y registros de cámaras Crédito: Cuartoscuro

La investigación por parte de las autoridades consiste en acudir al lugar para acordonar el área y asegurar la cadena de custodia, después, personal de Servicios Periciales inicia la recolección de indicios como huellas, pertenencias y registros de cámaras, además de entrevistar al personal y huéspedes del hotel.

Después se realiza la apertura de una carpeta por parte del Ministerio Público, quien solicita la necropsia del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses. Este procedimiento permite determinar la causa precisa de muerte y si hay rastros de sustancias tóxicas en el organismo. El análisis de cámaras de vigilancia y la revisión de los registros de entrada y salida forman parte de la reconstrucción de hechos.

Los agentes de la Policía de Investigación rastrean posibles sospechosos utilizando testimonios, videograbaciones y registros de llamadas recientes de la víctima. Si existen elementos suficientes, la autoridad ministerial puede solicitar órdenes de aprehensión a un juez para proceder contra los probables responsables. Todo el proceso es supervisado por la Fiscalía de la Ciudad de México, que debe judicializar el caso si identifica responsables.

El procedimiento se activa ante cualquier muerte violenta o hallazgo de cuerpo en la capital y busca garantizar la preservación de pruebas, el cumplimiento de la ley y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

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