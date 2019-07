En esa línea, los metrodelegados sostuvieron que "frente a este gravísimo problema de salud pública que pone en riesgo la salud no solo de los trabajadores del subte, si no también la de millones de usuarios, continuamos la campaña de alerta y difusión hacia la opinión publica para advertir de este peligro a la sociedad. Como continuidad de las acciones previas realizaremos este miércoles 31 de julio una nueva apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze desde las 7 hs. exigiendo nuevamente una respuesta a nuestros reclamos porque la vida no se negocia".