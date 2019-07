"Cuando entré a su habitación la señora vestía un piyama celeste. Hojeó el libro con atención y al ver las fotos las lágrimas anegaron su mirada triste: 'Lo que llegué a ser y mire cómo estoy ahora…', me dijo. Para cambiar de tema le comenté que en la calle hacía un frío tremendo, pero me interrumpió: 'Esa es una orden del general. Yo voy a ir igual. La única manera de que me quede en esta cama es estando muerta'. No tuve más remedio que comunicarle a Perón que mi gestión había fracasado".