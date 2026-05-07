Consternación en República Dominicana: Una recién nacida es encontrada abandonada en una funda plástica en La Vega

El personal médico brinda atención y cuidados especiales a la recién nacida hallada junto a la carretera, mientras la comunidad de Jarabacoa permanece expectante por el estado de salud de la menor rescatada (Imagen Infobae)

Una recién nacida fue hallada abandonada en una funda plástica en la comunidad La Pocilga, cerca de la carretera que conecta Jarabacoa y Constanza, en la provincia La Vega. El descubrimiento se produjo cuando transeúntes escucharon el llanto de la bebé y dieron aviso, lo que permitió su rescate inmediato, indicaron fuentes locales a Diario Libre y CDN 37.

La infante estaba en un costado de la vía, en el suelo, en condiciones de vulnerabilidad. La menor fue trasladada de inmediato al hospital municipal Octavia Gautier de Vidal, en Jarabacoa, para recibir atención. Los médicos informaron que la bebé se encuentra bajo observación médica.

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Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias del abandono, según informaciones preliminares recogidas por Diario Libre. Hasta el momento, no se han revelado datos sobre los familiares ni sobre posibles implicados en el hecho. Diversas páginas de noticias de Jarabacoa, administradas por ciudadanos, manifiestan su indignación por el hecho.

No es un caso aislado. Una recién nacida de aproximadamente tres meses fue hallada en la madrugada del 23 de febrero de 2026 en la calle Anacaona de San Juan de la Maguana, según reportes de El Nuevo Diario. La menor, vestida y envuelta en una sabanita, yace abandonada en un contén, lo que movilizó a los vecinos y generó alarma.

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La ausencia de datos sobre familiares o posibles involucrados alimenta dudas en torno al caso que mantiene la atención puesta en cada revelación de las autoridades (Foto cortesía Presidencia de la República)

El hecho ha provocado una profunda conmoción en la comunidad local, informó Noticias SIN. Tras recibir el aviso, las autoridades trasladaron a la bebé a un centro de salud, donde se confirmó que se encuentra en buen estado de salud. Las autoridades dijeron para entonces que estaban pendientes de identificar a los padres de la menor.

Otra recién nacida de 25 días fue hallada en noviembre de 2025 abandonada bajo un árbol, cubierta de hormigas y empapada, frente a un negocio de comida rápida en Dajabón, informaron agentes de la Policía Nacional.

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Tras el hallazgo, el personal policial confirmó que la menor fue trasladada inmediatamente al Hospital Ramón Matías Mella, donde la recibió personal del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), que coordinó su atención médica y brindó protección inmediata, según el parte oficial.

La investigación policial buscaba identificar a los responsables y determinar las circunstancias que provocaron el abandono. Las autoridades resaltaron que el caso se registró en un contexto donde el número de bebés abandonados en el país muestra una tendencia preocupante, mientras persisten las dificultades para adoptar, sobre todo para los dominicanos en el extranjero.

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Un bebé recién nacido es encontrado abandonado dentro de una cesta bajo un frondoso árbol en una zona rural de República Dominicana, envuelto en una mantita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana cuenta con la Ley 136/2003 catalogado como el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este expone que es la sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes la que tiene competencia para conocer y decidir por los menores en declaración de estado de abandono de los niños, niñas y adolescentes.

Los padres y madres tienen la obligación legal de declarar o reconocer a sus hijos ante la Oficialía del Estado Civil inmediatamente después del nacimiento, así como responsabilizarse por su sustento, protección y educación, conforme a la normativa vigente.

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La regulación también exige que los padres inscriban oportunamente a sus hijos en planteles educativos y velen por su asistencia regular a clases, participando en su proceso formativo como parte de sus deberes legales. Además, deben garantizar la salud integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurar su orientación para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, y facilitar el desarrollo y la integración social de los menores bajo su responsabilidad.

Finalmente, la normativa atribuye a los adultos la administración de los bienes de los descendientes, en caso de que estos posean patrimonio propio.

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