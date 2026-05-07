Panamá

Líderes empresariales panameños asistieron por primera vez a la Cumbre de Inversión SelectUSA

La relación comercial entre Estados Unidos y Panamá “es más fuerte que nunca”, aseguró el embajador Kevin Marino Cabrera

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El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se mostró complacido por la participación de empresarios panameños en la Cumbre de Inversión SelectUSA. EFE/Bienvenido Velasco
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se mostró complacido por la participación de empresarios panameños en la Cumbre de Inversión SelectUSA. EFE/Bienvenido Velasco

Una delegación de 38 líderes empresariales panameños asistió por primera vez a la Cumbre de Inversión SelectUSA, el evento de mayor prestigio en Estados Unidos, tendiente a facilitar la inversión empresarial.

Esto, mediante la interacción para que miles de inversores, empresas, organizaciones de desarrollo económico y expertos del sector que realicen acuerdos.

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Panamá presentó en la Cumbre de Inversión SelectUSA la delegación más grande de la región, en relación a la población nacional.

En el mercado de bienes Estados Unidos continúa siendo el primer socio comercial de Panamá, y las cifras oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias indican que al 2024 las exportaciones panameñas hacia esa nación sumaron $168.9 millones, mientras que las importaciones fueron por un poco más de $601,469,435 millones, valor CIF.

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Ambos países mantienen un Tratado de Promoción Comercial firmado en junio de 2007 y que entró en vigencia en octubre de 2012.

Construido por Estados Unidos, el Canal de Panamá opera desde el 15 de agosto de 1914. EFE /Oscar Rivera /Archivo
Construido por Estados Unidos, el Canal de Panamá opera desde el 15 de agosto de 1914. EFE /Oscar Rivera /Archivo

Fue aprobado por Panamá el 11 de julio de 2007, y el 21 de octubre de 2011 por Estados Unidos.

El tratado es un acuerdo global de libre comercio que prevé la eliminación de los aranceles y elimina las barreras a los servicios financieros y otros.

También incluye importantes disciplinas relacionadas con la administración aduanera y la facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, adquisiciones gubernamentales, inversiones, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual y protección laboral y ambiental, de acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Panamá.

Este 2026 la Cumbre de Inversión SelectUSA regresó a National Harbor, Maryland, para establecer nuevas conexiones y oportunidades de crecimiento mediante la inversión en Estados Unidos, sostiene una nota de prensa del evento empresarial.

Anualmente, el evento tiene como principal objetivo promover la inversión extranjera directa conectando a empresas internacionales con organizaciones de desarrollo económico de Estados Unidos, expertos de la industria y líderes gubernamentales.

Panamá exporta bananos a Estados Unidos mediante la multinacional Chiquita.
Panamá exporta bananos a Estados Unidos mediante la multinacional Chiquita.

Se informó que la Cumbre sirve como la plataforma de más alto perfil para facilitar la inversión empresarial en la nación norteña, destacando las ventajas competitivas del país y fomentando asociaciones que crean empleos.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, enfatizó la importancia de este logro, señalando que “la primera participación de Panamá en la Cumbre de Inversión SelectUSA envía una señal poderosa: la relación comercial entre su país y Panamá es más fuerte que nunca y está fortaleciéndose rápidamente bajo el presidente Trump”.

Estamos promoviendo la inversión, impulsando el crecimiento económico y creando empleos”, agregó.

Sectores clave como logística, finanzas, infraestructura y tecnología se ven beneficiadas con esta sólida participación de Panamá en el evento internacional.

Durante la Cumbre, añade la información, los presentes participaron en sesiones plenarias, reuniones enfocadas en la industria, oportunidades de networking y encuentros con representantes de desarrollo económico estatales y locales.

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante su visita a Panamá en febrero de 2025. Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS
El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante su visita a Panamá en febrero de 2025. Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

El programa proporciona información sobre el clima de inversión de EE.UU., el entorno regulatorio y las oportunidades emergentes en todas las industrias.

Desde su creación, la Cumbre de Inversiones de SelectUSA ha atraído a miles de empresas internacionales y representantes de desarrollo económico, generando más de $256.000 millones en nuevos proyectos de inversión estadounidenses que apoyan a más de 130.000 empleos en la nación norteña y sus territorios.

La anterior Cumbre de Inversión SelectUSA registró cifras récord con más de 5.500 participantes, incluyendo representantes de 54 estados y territorios estadounidenses, así como más de 2.700 inversores empresariales de 100 países.

Estados Unidos, de acuerdo a los organizadores, es una tierra de oportunidades diversas. “Nuestro gran mercado de consumidores, facilidad para hacer negocios, fuerza laboral, tecnologías, paisajes y recursos naturales, y fuentes de financiación son vastos y variados. Esta diversidad significa que existen oportunidades para empresas de todas las formas y tamaños”.

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