"El aporte de Eva es Eva". La que habla es la escritora Gabriela Cabezón Cámara, autora de La Virgen Cabeza y Las aventuras de la China Iron, entre otros libros. Desde Berlín, con cinco horas de diferencia, le da a Infobae Cultura su mirada: "La belleza loca de ella misma toda abocada a la que decidió fuera su misión, la belleza de esa fuerza enorme en ese cuerpito chico, frágil, enfermo al final, portando la reivindicación más importante: al pueblo no sólo comida, no sólo escuelas, no sólo hospitales; al pueblo, todo eso, por supuesto y la fiesta y la belleza que le son propias porque la belleza y la fiesta, la alegría de vivir, nos son propias a todos los seres vivos. Eva lo sabía y Eva trabajó por eso, para eso más que por él y para él como parece haber dicho ella misma y reformuló Leónidas Lamborghini".