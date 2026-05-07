Tras quedar fuera de ‘Scream 7’, Melissa Barrera pone en duda éxito de la película: “Mintieron sobre las cifras”

Melissa Barrera denuncia manipulación de las cifras de taquilla de Scream 7 y duda del éxito comercial promovido por la franquicia (Paramount Pictures)

Melissa Barrera, actriz mexicana, endurece sus críticas contra la producción de Scream tras su salida a raíz de la polémica generada por sus comentarios sobre el conflicto en Gaza.

A tres años de aquel episodio, Barrera no solo denuncia la falta de apoyo de sus colegas, sino que también pone en duda la veracidad de las cifras de taquilla atribuidas a la séptima entrega de la saga, abordando las consecuencias de su veto en Hollywood y la reconstrucción de su carrera en Broadway. Así lo narra en entrevista con el medio Variety.

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En la entrevista, Barrera sostiene que la producción de Scream 7 habría “maquillado” los números para presentar el filme como un éxito comercial. Las cifras oficiales sitúan la recaudación global en USD 214 millones, con USD 92,7 millones en el primer fin de semana.

Barrera rechaza estos datos y asegura: “Lo sé. Y creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero”. Según la actriz, el éxito del filme respondería más a una estrategia de nostalgia que a un respaldo real del público.

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La polémica por los comentarios de Melissa Barrera sobre Gaza provocó su despido inmediato de Scream 7 y un veto en Hollywood (@Desde_LaButaca_)

La salida de Melissa Barrera de Scream 7 tras polémica por Gaza

Barrera habría sido apartada en 2023 de la producción de Scream 7 después de que la empresa Spyglass Media Group calificara como inaceptables sus mensajes en redes sociales, donde describió a Palestina como un “país colonizado” y acusó a las fuerzas israelíes de “genocidio y limpieza étnica”.

La reacción en línea dividió opiniones y, de acuerdo con Barrera, la decisión derivó en una ruptura laboral y un veto dentro de Hollywood. También se produjo su salida de la agencia de talentos que la representaba.

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Barrera afirma que la productora Spyglass Media Group exageró la recaudación de Scream 7 para justificar el éxito ante la salida de figuras claves

Ante la pregunta de si considera “esquiroles” a quienes permanecieron en el proyecto pese a las protestas, Barrera responde de forma tajante:

“Oh, totalmente. Creo que todos lo son. Y tienen que vivir con eso”. Tras la controversia, la coprotagonista Jenna Ortega y el director Christopher Landon dejaron la producción, lo que obligó a reorganizar la película con el regreso de actores como Neve Campbell y Matthew Lillard.

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El vacío de apoyo en Hollywood y la llegada a Broadway

Durante la conversación con Variety, Barrera admitió que el apoyo por parte de sus colegas fue mínimo. En referencia a Ortega y a los mensajes recibidos en privado, declara: “Esa no es la realidad de las cosas… Recibí algunos mensajes de apoyo de personas del sector, pero lo que descubrí es que los mensajes privados sin ninguna acción no significan nada”.

La actriz señala que la experiencia la llevó a distanciarse de Hollywood. “Quise hacer teatro en 2026 porque necesitaba un respiro de toda la mierda que es Hollywood, y me refiero específicamente a Hollywood, no a la industria del cine o la televisión en general. Necesitaba un respiro”, relata.

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Actualmente, Barrera protagoniza en Broadway el musical Titaníque, una adaptación cómica de la película de James Cameron. Desde su perspectiva, el ambiente teatral representa una comunidad genuina: “En Broadway los artistas están verdaderamente por amor al arte y no por la fama o el dinero”.

El retorno de Neve Campbell y Matthew Lillard a Scream 7 fue la estrategia principal para mantener el interés de los fans tras la crisis del elenco (REUTERS/Mario Anzuoni)

Scream apela a la nostalgia y Barrera mantiene el vínculo con los fans

El despido de Barrera provocó la reestructura de Scream 7, con el regreso de estrellas originales como principal atractivo. El filme, promovido como el más exitoso de la franquicia, fue presentado por sus realizadores como un fenómeno de taquilla mundial. Barrera insiste en que esos números están inflados.

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Pese a su salida de la saga, Barrera afirma que el público la sigue reconociendo por su personaje. “En la puerta del teatro firmo autógrafos de Scream todas las noches. La gente que me admira por esas películas viene a ver el espectáculo y eso jamás me lo podrán quitar”.

Barrera sostiene que el reconocimiento de los fans por su papel de Sam Carpenter en Scream permanece intacto pese al veto hollywoodense (REUTERS/Steve Marcus)

La actriz interpretó a Sam Carpenter en las entregas de 2022 y 2023, bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, a quienes agradece la oportunidad.

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Barrera sostiene que, más allá de la controversia y el veto, su papel en Scream sigue vivo entre los fans y permanece como un punto de referencia en su trayectoria.