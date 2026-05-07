Irán afirma que está revisando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

El presidente Trump, en un evento del Día de la Madre en la Casa Blanca el miércoles, dijo que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo" (Tierney L. Cross/The New York Times)

Irán anunció el miércoles que estaba revisando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, un día después de que el presidente Trump suspendiera abruptamente un nuevo esfuerzo militar estadounidense para proteger a los barcos en el estrecho de Ormuz, alegando un “gran progreso” en las conversaciones con Teherán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que su gobierno aún no había dado respuesta a Pakistán, que actúa como mediador entre Teherán y Washington. Ni él ni el Sr. Trump revelaron el contenido de la propuesta estadounidense.

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“Tras finalizar sus deliberaciones, Irán transmitirá su punto de vista a la parte pakistaní”, declaró el Sr. Baghaei a la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.

El señor Trump, en un acto celebrado en la Casa Blanca con motivo del Día de la Madre, dijo que los iraníes “quieren llegar a un acuerdo; quieren negociar”.

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“No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear, no vamos a permitir que eso suceda, y no lo permitiremos”, dijo el Sr. Trump. “Así que estamos tratando con personas que realmente quieren llegar a un acuerdo, y veremos si pueden o no llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para nosotros”.

Aunque el Sr. Trump dijo que suspendía los esfuerzos para proteger a los barcos en el estrecho de Ormuz, el ejército estadounidense continuaba aplicando un bloqueo a los puertos iraníes con el objetivo de estrangular la economía iraní.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei

El miércoles, un avión de combate de la Armada estadounidense inutilizó un petrolero con bandera iraní que había ignorado las “reiteradas advertencias” de no cruzar el bloqueo, según el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Un F/A-18 Super Hornet, lanzado desde el portaaviones Abraham Lincoln, disparó varias ráfagas de munición de 20 milímetros con su cañón, impactando el timón del buque Hasna, según informó el Comando Central. El buque se dirigía a un puerto iraní en el Golfo de Omán, pero, según el ejército estadounidense, “ya no estaba en tránsito hacia Irán”.

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En una publicación en redes sociales a primera hora del día, el Sr. Trump afirmó que la guerra terminaría y que los buques podrían transitar con seguridad por el estrecho de Ormuz —la ruta marítima vital que Irán ha cerrado de facto— si Teherán “acepta cumplir con lo acordado”. No dio más detalles sobre cuáles eran esos términos.

“Si no llegan a un acuerdo, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes”, escribió el Sr. Trump. Esta amenaza se suma a los mensajes contradictorios de la administración sobre el estado de la guerra, a la que el Sr. Trump últimamente ha empezado a llamar “escaramuza”.

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Apenas un día antes, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que la fase activa de la guerra había terminado, aunque los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que seguían enfrentándose a misiles y drones iraníes. Rubio indicó que Estados Unidos se centraba ahora en una nueva misión defensiva destinada a reabrir el estrecho de Ormuz. Añadió que las fuerzas estadounidenses solo abrirían fuego contra los iraníes si estos amenazaban a buques mercantes o al ejército estadounidense.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que la fase activa de la guerra había terminado (EFE)

Horas después de que el Sr. Rubio hablara en la Casa Blanca, el Sr. Trump, en una publicación en las redes sociales, dijo que el esfuerzo por proteger a los barcos en el estrecho “se suspenderá por un corto período de tiempo para ver si el Acuerdo puede o no ser finalizado y firmado”.

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El Sr. Trump declaró que suspendía la operación a petición de Pakistán y otros países, a los que no identificó. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, publicó el miércoles en redes sociales que Arabia Saudita también había hecho la misma petición y agradeció al Sr. Trump su amable respuesta.

“Tenemos la firme esperanza de que el impulso actual conduzca a un acuerdo duradero que garantice una paz y estabilidad duraderas para la región y más allá”, dijo el Sr. Sharif.

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En público, se han observado pocos avances en la iniciativa diplomática para poner fin a la guerra, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos contra Irán a finales de febrero. Irán respondió cerrando el estrecho y atacando al ejército estadounidense e israelí, así como a sus vecinos del Golfo.

El miércoles, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó en un comunicado que el gabinete de seguridad israelí se había reunido y que tenía previsto hablar con el Sr. Trump en las próximas horas. El comunicado indicaba que Israel y Estados Unidos compartían el objetivo de eliminar el uranio enriquecido de Irán, y que el Sr. Trump creía que ese objetivo era alcanzable “de una forma u otra”.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (EFE)

El miércoles, un portavoz del comité de seguridad nacional del Parlamento iraní desmintió un informe de Axios que afirmaba que Estados Unidos e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre un memorándum de una página para poner fin a la guerra, calificándolo de “más una lista de deseos estadounidenses que una realidad”. El portavoz, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán estaba preparado para responder si Estados Unidos no concedía lo que él denominó las “concesiones necesarias”.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sugirió el miércoles que esperaba mantener el control del estrecho de Ormuz. En una publicación en redes sociales, la armada afirmó que podría garantizar el paso seguro a los buques que cumplieran con sus normas una vez que la amenaza estadounidense fuera neutralizada.

Con el objetivo de desbloquear la situación en torno al estrecho, el presidente francés Emmanuel Macron espera persuadir a Estados Unidos e Irán para que reabran la vía marítima en disputa incluso antes de que lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra, según declararon dos altos funcionarios franceses el miércoles.

El Sr. Macron propuso que ambas partes excluyeran el estatus del estrecho de las negociaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y el apoyo a grupos paramilitares en la región, según informaron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto diplomático delicado.

Según estos funcionarios, tal compromiso podría permitir que una fuerza multinacional que Francia está movilizando, junto con Gran Bretaña y otros países europeos, comience a escoltar buques mercantes a través del estrecho con relativa rapidez, restableciendo una apariencia de normalidad en una economía global gravemente afectada.

Con el objetivo de desbloquear la situación en torno al estrecho, el presidente francés Emmanuel Macron espera persuadir a Estados Unidos e Irán para que reabran la vía marítima en disputa incluso antes de que lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra (REUTERS)

El miércoles, el ejército francés anunció el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle en el Mar Rojo para prepararse para la misión de mantenimiento de la paz “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Es probable que Irán rechace la propuesta del Sr. Macron porque le restaría gran parte de su influencia en las negociaciones más amplias con Estados Unidos.

Tampoco está claro cómo encajaría la idea del Sr. Macron en el contexto general de las negociaciones entre Washington y Teherán. El Sr. Macron declaró que habló el miércoles con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y señaló que durante la llamada condenó los “ataques injustificados de Irán contra infraestructura civil emiratí y varios buques”. El Sr. Macron añadió que tenía previsto discutir la propuesta con el Sr. Trump próximamente.

Un esfuerzo paralelo para poner fin a los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán, también se ha visto sometido a una intensa presión. A pesar del alto el fuego negociado por la Casa Blanca, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en los suburbios del sur de Beirut el miércoles, el primer ataque de este tipo en la capital libanesa desde que la tregua entró en vigor el mes pasado.

En un comunicado, Israel afirmó haber atacado al comandante de la fuerza Radwan de Hezbollah, la unidad de élite del grupo. Hezbollah no emitió comentarios de inmediato.

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