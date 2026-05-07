Honduras

Presidente Nasry Asfura reafirma alianza con Estados Unidos para atraer inversión a Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó durante un foro internacional en Estados Unidos que su gobierno priorizará el fortalecimiento de relaciones con socios estratégicos como Washington para atraer inversión, generar empleo y estabilizar la economía nacional.

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El presidente Nasry Asfura participó en un foro internacional en California enfocado en desarrollo económico e inversión. (FOTO: TNH)
El presidente Nasry Asfura participó en un foro internacional en California enfocado en desarrollo económico e inversión. (FOTO: TNH)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reiteró esta semana que su administración mantendrá una estrecha relación con Estados Unidos y otros aliados internacionales como parte de una estrategia orientada a atraer inversión extranjera y generar empleo en el país.

Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en la Conferencia Global Milken Institute 2026, desarrollada en Beverly Hills, California, donde el mandatario participó en el panel “Construyendo prosperidad compartida”, enfocado en crecimiento económico y cooperación regional.

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Durante su intervención, Asfura sostuvo que Honduras debe identificar claramente cuáles son sus principales aliados estratégicos y fortalecer vínculos que permitan impulsar el desarrollo económico y social del país.

“Debemos saber quiénes son nuestros socios y quiénes le convienen a nuestro país”, expresó el mandatario hondureño al referirse a la importancia de mantener una relación cercana con Estados Unidos.

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El presidente insistió en que la inversión privada será clave para reducir el desempleo. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente insistió en que la inversión privada será clave para reducir el desempleo. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El gobernante recordó además que millones de hondureños residen en el extranjero, especialmente en territorio estadounidense, lo que convierte la relación bilateral en un elemento clave no solo en materia económica, sino también social y migratoria.

Asfura aseguró que su administración trabaja en crear condiciones favorables para atraer capital extranjero mediante reglas claras, estabilidad institucional y transparencia en la gestión pública.

Según explicó, Honduras necesita recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales para ampliar las oportunidades laborales y dinamizar sectores estratégicos de la economía.

En paralelo, el mandatario también destacó avances impulsados por su gobierno para promover proyectos de infraestructura, salud, educación y modernización institucional.

El presidente hondureño reiteró que Estados Unidos es un socio estratégico para Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente hondureño reiteró que Estados Unidos es un socio estratégico para Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

En otra comparecencia difundida por medios estatales, Asfura señaló que la atracción de inversión es una de las principales herramientas para combatir el desempleo y reducir la migración irregular.

El mandatario afirmó que su administración busca consolidar un entorno competitivo que permita facilitar la llegada de nuevas empresas y ampliar la presencia de industrias ya instaladas en el país.

“Sin inversión no hay empleo”, reiteró el presidente al insistir en la necesidad de generar seguridad jurídica y estabilidad política para fortalecer la economía nacional.

La postura del gobierno ocurre en momentos en que Honduras enfrenta desafíos relacionados con inflación, desempleo y desaceleración económica, factores que han impactado directamente a miles de familias hondureñas.

Diversos sectores empresariales han señalado en reiteradas ocasiones que la estabilidad política y la certeza jurídica son elementos fundamentales para estimular nuevos proyectos de inversión.

Mientras tanto, analistas consideran que el discurso del actual gobierno marca una línea económica más enfocada en la apertura hacia socios internacionales y el fortalecimiento del sector privado.

Honduras apuesta por atraer nuevas empresas para impulsar el empleo y la economía nacional. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Honduras apuesta por atraer nuevas empresas para impulsar el empleo y la economía nacional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

La administración de Asfura también ha promovido mensajes orientados a la reorganización del aparato estatal y la reducción del gasto público, argumentando que estos ajustes permitirán mejorar la eficiencia financiera del país.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha impulsado decisiones relacionadas con reestructuración institucional y revisión de compromisos financieros del Estado como parte de esa estrategia de saneamiento administrativo.

Durante su participación internacional, el presidente hondureño también sostuvo reuniones con empresarios y representantes de organismos multilaterales interesados en proyectos de inversión para Centroamérica.

El gobierno espera que estas gestiones permitan fortalecer áreas vinculadas a infraestructura vial, energía, turismo y generación de empleo en distintas regiones del país.

Tras concluir su agenda en Estados Unidos, Asfura anunció que viajará posteriormente a Costa Rica para participar en actividades oficiales relacionadas con la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández.

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