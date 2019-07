–Recuerdo bien la caminata pero no el aterrizaje, porque no lo pasaron. En aquella época a veces no salía el enlace en vivo y en directo. El satélite no funcionó. Yo estaba en mi casa, en la calle Arenales y Bustamante. Era de noche. Nos sentamos en el comedor diario frente al televisor blanco y negro con mi hermana y mis padres. Mi viejo, que había viajado en aviones de tela, estaba fascinado. Me acuerdo que no se veía nada bien. Las figuras eran casi transparentes.