Los astronautas, como grandes productores de televisión, hicieron coincidir el tiempo de lectura con una vista de la Tierra flotando en la inmensidad del espacio. Mostraba por primera vez nuestro planeta con el entorno de mares, continentes y las nubes en contraste con la desolada superficie lunar. Cuando volvieron a emerger de la cara oculta de la Luna, Lovell informó al mundo: "Houston, please be informed there is a Santa Claus" (Houston, por favor informe que Santa Claus existe). Un gesto destacado por todos los medios y muy bien recibido por los que seguían la carrera espacial. El viaje de vuelta fue plácido, y los astronautas aprovecharon para descansar. El 27 de diciembre, a unos 14.500 kilómetros de altura, separaron el módulo de mando del de servicio y penetraron en la atmósfera terrestre a unos 120 kilómetros de la superficie. La cápsula entró por el nordeste de China y descendió en la oscuridad hasta amerizar en el Océano Pacífico. En su libro A man on the Moon, Andrew Chaikin cuenta que después de un año repleto de malas noticias, este vuelo de la Apolo 8 fue recibido como un bálsamo. A la NASA llegaron millones de mensajes, pero uno que vino en un telegrama desde Oklahoma resume el sentimiento del momento: "You saved 1968" (Salvaron 1968).