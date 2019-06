Por eso Alma dejó de ir a la escuela. No se puede enfermar, no se puede contagiar, no puede salir de su casa. "No tiene contacto más que con su familia", dijo su madre. También tuvo que faltar a clases para que las convulsiones no le sucedieran en el ámbito escolar. "La dejaban en el colegio y a la hora me llamaban para decirme que había convulsionado", explicó Verónica. Una vez la convulsión la tiró al suelo mientras estaba formando para saludar a la bandera.