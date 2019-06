"Volvieron, nos sentaron y nos mostraron fotos -contó Sebastián-. Me acuerdo de ver a mi viejo muy conmovido. Nos habló de lo aislada que vivía esa gente, de sus necesidades, de cuánto los había afectado Chernobyl. Nos dijo: 'A su mamá y a mí nos gustaría que hagamos este viaje en familia'. Nos preguntó si teníamos ganas de ir. Recuerdo por un lado pensar 'qué guacho mi viejo que me tira la responsabilidad a mí por ser el mayor', y por otro lado me pareció que nos dio la posibilidad de hablarlo. La decisión, sin embargo, era ir. Sabíamos era había un grado de inconsciencia. Pero somos osados, lo hacemos". Dejaron todo: sin reservas y sin retorno.