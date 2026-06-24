Colombia

Ministerio de Salud anunció 1.360 vacantes del Servicio Social Obligatorio para bacteriólogos, enfermeros, médicos y odontólogos

La postulación comienza el 23 de junio a las 8:00 a. m., cierra el 2 de julio a las 5:00 p. m., y la distribución de vacantes será el 16 de julio

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Un médico solo puede certificar días anteriores si la historia clínica demuestra que el paciente estaba imposibilitado para consultar antes. Sin ese respaldo documental, la EPS puede negar el reconocimiento- crédito VisualesIA
Las inscripciones para el Servicio Social Obligatorio estarán abiertas del 23 de junio al 2 de julio de 2026 en la plataforma oficial del Ministerio de Salud y Protección Social - crédito VisualesIA

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que el 16 de julio de 2026 se realizará el tercer proceso de asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio, con un total de 1.360 cupos disponibles para profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología, quienes podrán inscribirse entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2026 a través de la plataforma oficial de la entidad.

La convocatoria representa una oportunidad clave para quienes buscan cumplir el requisito legal del Servicio Social Obligatorio (SSO) y aportar a la atención en salud en distintas regiones del país. Según el reporte de las secretarías departamentales y distritales de salud, las 1.360 plazas están distribuidas en diversas instituciones y departamentos, permitiendo a los profesionales optar por ubicaciones según sus preferencias e intereses regionales.

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El proceso es completamente gratuito, no requiere intermediarios y exige el diligenciamiento cuidadoso del formulario de inscripción en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial (https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.aspx) y seguir rigurosamente las indicaciones del instructivo publicado por el ministerio.

En algunos casos las incapacidades médica se expedían para viajar al extranjero, o simplemente para no ir al trabajo - crédito Pexels
Las 1.360 plazas de Servicio Social Obligatorio están dirigidas a profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología - crédito Ministerio de Salud

El periodo de inscripciones inicia el martes 23 de junio a las 08:00 a. m. y finaliza el jueves 2 de julio a las 5:00 p. m. Es fundamental que los profesionales revisen y seleccionen hasta cinco plazas de interés, ordenen los departamentos según su preferencia y adjunten todos los documentos de soporte en formato PDF, con un peso máximo de 4 MB cada uno.

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Entre los documentos obligatorios se encuentran:

  • Cédula de ciudadanía o extranjería (o Permiso de Protección Temporal)
  • Diploma y acta de grado
  • Resolución de convalidación si el título fue obtenido en el extranjero
  • Certificación de compromiso de grado si aún no ha culminado el programa
  • Soportes que acrediten cualquier condición de prioridad establecida en la Resolución 774 de 2022 (raizal, indígena, madre/padre cabeza de familia, mujer gestante o lactante, víctima del conflicto armado o persona con discapacidad).

El sistema de inscripción exige que toda la información suministrada sea verídica y comprobable, ya que inconsistencias o falsedades conllevarán el rechazo automático de la inscripción y la notificación correspondiente por correo electrónico.

Si la inscripción es rechazada por errores en la información, el aspirante podrá corregirla únicamente antes de la fecha de cierre del proceso. Una vez finalizado el plazo, no habrá lugar a modificación ni anulación de la inscripción.

El proceso de inscripción del Servicio Social Obligatorio es gratuito, no requiere intermediarios y permite elegir hasta cinco plazas y ordenar departamentos por preferencia - crédito Colegio Médico Colombiano
El proceso de inscripción del Servicio Social Obligatorio es gratuito, no requiere intermediarios y permite elegir hasta cinco plazas y ordenar departamentos por preferencia - crédito Colegio Médico Colombiano

Validación, asignación y publicación de resultados

La inscripción no garantiza la participación inmediata en el sorteo de plazas. La Entidad Territorial en Salud Departamental o Distrital correspondiente al domicilio declarado por el profesional será la encargada de verificar la información y aprobar o rechazar el ingreso al proceso. Solo quienes cuenten con inscripción ‘Verificada’ participarán en la asignación de plazas, cuyo sorteo se llevará a cabo el 16 de julio de 2026.

El resultado será notificado automáticamente al correo electrónico registrado y podrá ser consultado en la página web del ministerio y en el Repositorio Institucional Digital. Si existen inconformidades sobre la verificación, estas podrán ser reclamadas exclusivamente por errores de la entidad territorial y nunca para corregir o adjuntar documentos omitidos por el profesional.

Las condiciones de prioridad (raizal, indígena, madre/padre cabeza de familia, gestante o lactante, víctima del conflicto armado, discapacitado) serán tenidas en cuenta únicamente para la asignación de plazas y no exoneran del cumplimiento del servicio social obligatorio. La documentación de respaldo debe ser expedida por autoridades competentes y adjuntada en el momento de la inscripción.

Un médico con bata blanca y guantes examina el torso de una mujer, que lleva una camiseta blanca, utilizando un estetoscopio en el área abdominal.
La inscripción al Servicio Social Obligatorio exige adjuntar en PDF la cédula, el diploma, el acta de grado y otros soportes según cada caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Restricciones y aclaraciones importantes

No podrán inscribirse quienes ya hayan cumplido el SSO, quienes estén prestando actualmente el servicio bajo cualquier modalidad, quienes hayan renunciado a una plaza asignada en procesos anteriores o quienes estén inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) en la misma profesión del SSO. Tampoco podrán participar quienes tengan pendiente la inscripción en Rethus o la emisión de la tarjeta profesional ante el colegio correspondiente.

El Ministerio de Salud y Protección Social habilitó una Mesa de Ayuda para resolver dudas y brindar acompañamiento durante el periodo de inscripciones, disponible de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Los interesados pueden comunicarse en Bogotá al 601 3305043, a la línea gratuita nacional 01 8000 96 00 20 o escribir al correo serviciosocialobligatorio@minsalud.gov.co.

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