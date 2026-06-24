A pesar de las críticas, Clara Brugada presume remodelaciones en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX

(X/ @ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acusó de campaña política para desacreditar la remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y sostuvo que las críticas provienen de personas que no usan ese transporte.

En medio de los reclamos que ha recibido por el tiempo que tomó la remodelación de la línea azul, recientemente la mandataria recorrió las instalaciones de la estación Zócalo/ Tenochtitlan, parada que sigue sin dar servicio al público.

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A pesar de que ya se entregaron en su totalidad las obras, en esta estación aún se mantienen trabajos de remodelación. Y como parte de los recorridos que ha realizado la mandataria, se puede observar algunos de los aspectos nuevos de la estación en el centro de la capital.

Así luce la estación Zócalo/ Tenochtitlán de la Línea 2

A través de redes sociales, Clara Brugada compartió un video en el que presumió detalles de cómo han remodelado la estación Zócalo. Restauraron las maquetas que se exhiben en la estación, por lo que la mandataria enalteció el nuevo aspecto estético del Metro CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

De acuerdo con las imágenes que compartió la mandataria, se puede apreciar la colocación de muros verdes, es decir zonas donde se instalaron plantas de sombra al interior de la estación del Metro CDMX. También se puede apreciar que cambiaron la decoración y acabados de las paredes.

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En las imágenes se puede apreciar que la mandataria presumió del mantenimiento que se le dio a las maquetas del Zócalo Capitalino, que reflejan el paso del tiempo y detalles de cómo ha cambiado el centro histórico.

Sin embargo, pese a los avances de remodelación dentro de la estación, aún se desconoce cuándo abrirá la estación, esto debido a los trabajos que aún están pendientes así como a la instalación del FIFA Fan Fest en la Plaza de la Constitución.

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La mandataria afirmó que se intenta difundir “una narrativa falsa” de que los arreglos fueron superficiales y hechos por el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Inversión millonaria en el STC Metro y la Línea 2

Brugada detalló que la renovación integral de las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales suma una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales 1 mil 500 millones provienen de recursos federales asignados a la ciudad para sedes del Mundial Precisa que mil 418 millones se destinan a mantenimiento mayor del sistema y el resto a la remodelación de estaciones y accesos.

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La jefa de Gobierno asegura que el grueso del presupuesto se usa en rehabilitación de vías, trenes y sistemas eléctricos, y señala que el mantenimiento permite recuperar siete trenes: pasa de 28 a 34 unidades en operación, lo que reduce tiempos de espera. “Si fuera solo cosmética, los trenes seguirían igual”, sostuvo la mandataria.

Sobre las molestias, reconoce afectaciones temporales, pero afirmó que la Línea 2 no suspendió servicio completo durante las obras y solo cerró estaciones de forma provisional por etapas específicas. “El Metro es la prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México. Les guste o no, a los que no usan el Metro”, declaró.

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Las intervenciones incluyen 1,800 luminarias, mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad, impermeabilización de techos y renovación de pasillos, andenes y señalética; también se refuerza la videovigilancia y se modernizan torniquetes. Brugada añadió la integración de muros verdes y murales en varias estaciones y agradece a trabajadores del Metro, empresas participantes y al Sindicato del Metro por la colaboración en la recuperación y el mantenimiento de trenes y estaciones.

Entregaron las obras de remodelación de la Línea 2 (Jefatura Gobierno CDMX)

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anticipó que la renovación integral de la Línea 3 seguirá el mismo modelo aplicado en la Línea 2: intervención profunda sin suspensión total del servicio, minimizando afectaciones a los usuarios. La licitación ya fue publicada.

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Brugada añadió que la renovación contemplará nuevos trenes, vías, balasto y accesibilidad universal, dado que la Línea 3 carece actualmente de condiciones adecuadas para personas con discapacidad.