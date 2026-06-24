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Hito legal: abogado de IA gana un caso en tribunal de Reino Unido

El tribunal de Wandsworth otorgó 7.000 libras a una reclamante gracias a esta tecnología

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Primer plano de la mano de un juez con un anillo dorado, sosteniendo un mazo de madera sobre un bloque de sonido en un escritorio de madera.
La empresa Garfield AI ganó un juicio en Londres usando solo tecnología para la preparación del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, una firma legal basada en inteligencia artificial (IA) ha ganado un caso en un tribunal de Reino Unido, marcando un precedente en el uso de tecnología en el sector jurídico. Garfield AI lideró esta victoria tras asistir a una reclamante en un proceso por honorarios impagos, lo que evidencia el potencial de la automatización para transformar la práctica legal.

La reclamante, Tamires Camal Taquidir, recurrió a Garfield AI tras no lograr que una empresa de hospitalidad le pagara por servicios de recursos humanos que había prestado como freelance. El juicio, celebrado en el Wandsworth County Court en Londres, duró tres horas y concluyó con un fallo favorable para la demandante, quien recuperó 7.000 libras esterlinas. Garfield AI preparó toda la documentación del proceso, incluyendo la redacción de declaraciones de testigos y la gestión de trámites previos al juicio.

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Garfield AI es la primera firma de abogados dirigida por IA que recibió el visto bueno de la Solicitors Regulation Authority (SRA), el organismo regulador de abogados en Inglaterra y Gales. El sistema ofrece servicios de reclamación de deudas, desde el envío de cartas de requerimiento por tan solo 2 libras hasta la presentación formal de demandas por 50 libras. La empresa afirma haber gestionado más de 600 reclamaciones y recuperado cerca de 500.000 libras para sus clientes en casos que, en su mayoría, se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales.

Un hombre joven vestido de traje y corbata teclea en una laptop abierta, mientras escribe en un cuaderno en una sala de tribunal. Hay libros apilados y un juez en el fondo.
La firma Garfield AI ha tramitado más de 600 reclamaciones y recuperado cerca de 500.000 libras para sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la inteligencia artificial en el litigio

Durante el proceso, Garfield AI se encargó de todos los aspectos documentales y procesales, aunque la representación en la sala estuvo a cargo de un abogado humano. Generalmente, un cliente debe contratar tanto a un procurador para la fase previa como a un barrister para la defensa oral; en este caso, la IA asumió la preparación de la causa, reduciendo costes y tiempos.

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“La IA no reemplazó al juez, al abogado ni al sistema legal, pero hizo el proceso más accesible, eficiente y asequible”, dijo Philip Young, exlitigante de Londres y fundador de Garfield AI, en declaraciones citadas por Financial Times.

El propio Young destacó que este avance representa “un momento decisivo, no solo para Garfield AI, sino para el acceso a la justicia”. Explicó que muchas empresas se ven obligadas a renunciar a reclamar deudas debido al coste y la complejidad de los litigios tradicionales.

Una mujer sentada en un escritorio blanco con monitor, teclado, tableta, documentos impresos, una taza de café y libros en una oficina con ventana.
Tamires Camal Taquidir recuperó sus honorarios tras confiar en el sistema automatizado de Garfield AI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, gracias a la automatización, se abre una vía más económica y rápida para resolver disputas de pequeña cuantía. Camal Taquidir, la beneficiaria de la victoria judicial, pagó aproximadamente 400 libras en honorarios a Garfield AI para recuperar el monto reclamado. La contraparte contó tanto con un procurador como con un barrister, mientras que la demandante se valió de la tecnología y la asesoría de la firma de IA.

A pesar de la irrupción de la inteligencia artificial en diversos sectores, el ámbito legal ha mostrado cierta resistencia al cambio, principalmente por preocupaciones sobre la confidencialidad y la diversidad de normativas.

Firmas tradicionales como Kirkland & Ellis han anunciado inversiones millonarias en el desarrollo de sus propias plataformas de IA, mientras que otros despachos han protagonizado errores notables por confiar en sistemas automatizados. Pinsent Masons fue amonestada en mayo por un tribunal londinense tras presentar escritos con información incorrecta generada por IA, y Sullivan & Cromwell reconoció ante una corte federal estadounidense que una de sus presentaciones contenía varias “alucinaciones” de IA.

Mujer sentada en escritorio, usa monitor de computadora y tableta con stylus, junto a teclado, mouse, gafas y taza de café. Al fondo, una estantería con libros.
El sector legal británico observa el caso Garfield como un posible modelo para disputas de baja cuantía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camal Taquidir compartió su experiencia: “Me debían dinero por mi trabajo y sentí que el proceso para recuperarlo podía resultar demasiado estresante, costoso y lento. Garfield hizo posible que llevara adelante mi reclamación”. Esta declaración ilustra el efecto tangible que tecnologías como la de Garfield AI pueden tener sobre individuos y pequeños negocios que enfrentan barreras para acceder a la justicia.

La victoria judicial de Garfield AI se perfila como un precedente para la integración de la IA en el sistema legal del Reino Unido y otros países. Según los expertos consultados, el caso podría impulsar la adopción de soluciones digitales en procedimientos rutinarios, siempre que se mantenga el control humano en las fases críticas del proceso.

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