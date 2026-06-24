Sofía Petro reveló si se iría del país tras la victoria de Abelardo de la Espriella: “Querida, lamento informarte que...”

La hija del mandatario denunció ser objeto de amenazas y ataques verbales en redes sociales, por lo que hizo un llamado a la solidaridad entre colombianos - crédito @sofiapetroa/Instagram

Sofía Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer, desmintió las versiones de redes sociales que aseguraban que abandonaría Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. Mediante un video, la joven aclaró los rumores y criticó la difusión de noticias falsas que buscaban presionar su salida del país tras la derrota de Iván Cepeda.

La polémica comenzó luego de que el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmara el triunfo de la derecha; de inmediato, decenas de internautas inundaron los perfiles de la joven exigiéndole que cumpliera una supuesta promesa de marcharse del país.

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Para frenar las especulaciones, Sofía Petro publicó un videoclip en su cuenta de Instagram donde recopiló los comentarios de ataque y desmintió los montajes que usaban titulares falsos con su rostro: “Me ha llegado una ola masiva de este tipo de comentarios y lo responderé una sola vez. Querida, lamento informarte que caíste en una noticia falsa”.

La hija del presidente Gustavo Petro aseguró que los rumores se basaban en información falsa y contenidos manipulados - crédito @sofiapetroa/Instagram

La hija del jefe de Estado enseñó las imágenes de los portales web que usaron su rostro junto a citas textuales inventadas durante la pasada campaña electoral. Sofía Petro insistió en que la ciudadanía debe desarrollar un pensamiento más crítico frente a los contenidos que consume en las plataformas digitales, especialmente en momentos de alta polarización política.

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Esto dijo la hija del presidente sobre las ‘fake news’

“Probablemente, viste este tipo de titulares. Nunca he dicho esto. Probablemente, no sea la única noticia falsa que has consumido en esta campaña que ha estado llena de mentiras. Gente, por favor, no pueden ustedes ver la foto de una persona y unas comillas y asumir que eso que está allí es verdad”, enfatizó desde su video.

Sofía Petro también reflexionó sobre el ambiente de división nacional que vive el país -luego de que casi la mitad de los votantes apoyaron a De la Espriella y la otra mitad a Iván Cepeda-, por lo que lamentó que las diferencias políticas lleven a ciertos sectores a desear que quienes piensan diferente se exilien o dejen de ser bienvenidos en el territorio nacional.

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La joven que está en un intercambio en Brasil señaló: “En el fondo, siento que este tipo de comentarios también vienen del deseo profundo de no compartir el país con las personas que votaron diferente a ustedes o que piensan diferente de ustedes. Pero ya pasaron las elecciones, es 23 de junio y todos seguimos siendo colombianos y Colombia sigue siendo la casa de todos”.

Sofía Petro desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta salida de Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito César Carrión/Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

Asimismo, envió un mensaje directo a la administración entrante de Abelardo de la Espriella, al señalar que el próximo gobierno tiene la enorme responsabilidad de liderar sin discriminación.

Mensaje de Sofía Petro al nuevo gobierno de Colombia

“Espero que el próximo gobierno realmente se esfuerce en que Colombia sea un país para todos, también para los que pensamos diferente y los que no votamos por él. Aunque durante toda su campaña su discurso no lo reflejó y legitima este tipo de comentarios y este tipo de sentimientos de querer que el otro se vaya”, advirtió en su video.

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En la segunda parte de su explicación, la joven reveló que su seguridad personal está comprometida desde hace mucho tiempo debido al rol de su padre en la izquierda, por lo que compartió el fragmento de un video donde un hombre la ataca verbalmente diciendo: “Excremento que se llama Sofía Petro, le meto tres tiros a…”. Esto dejó en evidencia los ataques que recibe constantemente por su postura ideológica y por ser hija de Gustavo Petro.

Sofía Petro dijo que había cabida para todos los colombianos, pese a las críticas que recibe por ser hija de Gustavo Petro - crédito César Carrión/Presidencia

“Yo soy una mujer libre. Considero que me gusta estar en contacto con los demás, con los otros, con la calle, con el entorno y la vida dentro de cuatro vidrios blindados para mí no es vida. Y es por ese motivo que hace mucho tiempo no vivo en Colombia, aunque sueño con volver”, confesó.

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La estudiante de politología habló de su amor por el país y sus raíces culturales, por lo que citó al nobel Gabriel García Márquez, al asegurar que Colombia seguirá siendo su hogar y el de los más de 12 millones de personas que votaron por un modelo diferente.

“Colombia es mi hogar, es mi casa. No hay ningún momento en el que yo me sienta más plena que alrededor de los tambores en una rueda de bullerengue. Mis abuelos están enterrados en el cementerio de Sincelejo y, como decía García Márquez, ‘uno es de la tierra donde tiene sus muertos enterrados’ (...) Y de la otra mitad, yo no quiero que tú te vayas a ningún lado, así que espero que nos encontremos por allí. Un beso”, dijo la joven al final del video.

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