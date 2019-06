—Es el feminismo que se come a las otras, que es cruel con la más cercana, que hace llorar, que genera más dolor hacia algunas personas del que le genera a quienes están de la vereda del frente, que destroza a todas permanentemente y que no piensa en la otra. Es la anti-sororidad. Te puede gustar o no un libro, podés tener posturas diferentes, querer que alguien participe en una lista política y vos querer votar a otra. Es legítimo. Lo que me parece que no es legítimo es la crueldad. No me interesa un feminismo que sea cruel con las otras mujeres. Me parece nocivo. A mí no me interesa ser algo decorativo y no aspirar a poder, aunque el único poder no sea electoral. No vamos plantear un mundo naif e ingenuo donde las diferencias se dirimen con buenos modales, no tenemos que ser un ejemplo de amor y paz. Puede haber diferencias volcadas con mucha pasión pero sí creo que hay determinada artillería con mucha crueldad. Yo apuesto a que no nos lleven puestas y que nuestras diferencias legítimas no destrocen a quienes quieran llegar a ocupar algún lugar de poder público.