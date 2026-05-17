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Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en un nuevo día de alta montaña en la primera grande de la temporada

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

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Egan Bernal está en el puesto 15 de la clasificación general a un minuto de regresar al top 10 de la competencia - crédito Netcompany Ineos
Egan Bernal está en el puesto 15 de la clasificación general a un minuto de regresar al top 10 de la competencia - crédito Netcompany Ineos

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 9 del Giro de Italia con inicio en Cervia y final en un puerto de primera categoría en el Corno alle Scale tras 184 kilómetros en donde Egan Bernal y Einer Rubio buscarán ingresar al top 10 de la primera gran temporada.

Siga aquí todas las incidencias de la etapa que puede sacudir la clasificación general en donde Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) es líder y Jonas Vingegaard acecha el primer lugar a 3 minutos y 15 segundos.

11:41 hsHoy

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026

  • 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 34 horas, 28 minutos y 42 segundos
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 3 minutos y 15 segundos
  • 3. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 3 minutos y 34 segundos
  • 4. Christian Scaroni (Italia - XDS Astana Team): a 4 minutos y 18 segundos
  • 5. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 23 segundos
  • 6. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bul Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 28 segundos
  • 7. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 4 minutos y 32 segundos
  • 8. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro): a 4 minutos y 56 segundos
  • 9. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 7 segundos
  • 10. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 5 minutos y 11 segundos
  • 15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 6 minutos y 18 segundos
  • 41. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 24 minutos y 44 segundos

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