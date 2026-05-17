España es el mejor país de Europa en derechos LGTBIQ+, pero la discriminación persiste: así es la realidad del colectivo más allá de las leyes

Manifestación por los derechos LGTBI. (Europa Press)

España se ha situado por primera vez como el país europeo con mayor garantía de derechos LGTBIQ+, según refleja el Mapa Arcoíris de ILGA-Europe, que evalúa las leyes y políticas LGBTI+ en 49 países de Europa. El avance en el reconocimiento y la protección de derechos ha permitido a España superar a Malta, que ha ocupado el primer puesto durante una década. Sin embargo, a pesar de los avances, los desafíos en el día a día del colectivo continúan mostrando una realidad compleja.

Cabe recordar que fue el 17 de mayo de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades mentales y, desde 2005, en esta fecha se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y reivindicar los derechos de este colectivo frente a la discriminación y la violencia. Con motivo de esta efeméride, en Infobae recopilamos algunos de los datos y logros más destacados que marcan la realidad del colectivo en España.

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Diversidad y familias

El 10% de la población en España declara una sexualidad distinta a la heterosexual, según una encuesta publicada el pasado mes de marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Existen 108.171 hogares formados por parejas del mismo sexo , equivalentes al 1% del total. Uno de cada cinco de estos hogares tiene hijos o hijas menores a su cargo.

Desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, 75.561 personas han contraído matrimonio con personas del mismo sexo.

Derechos y avances legales

El 30 de junio de 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, tras los Países Bajos y Bélgica, si bien actualmente está reconocido en un total de 38 naciones. Por otro lado, al menos 67 países mantienen leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

La Ley Trans, que entró en vigor en España en 2023, ha permitido que cerca de 16.000 personas completen la rectificación registral de su sexo sin necesidad de informes médicos o psicológicos, un dato que surge de la respuesta del Gobierno a preguntas presentadas por Vox en el Congreso sobre estas inscripciones en los registros civiles.

La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en empresas consolida el principio de autodeterminación de género y prohíbe las terapias de conversión, además de exigir a los empleadores medidas de prevención y detección de discriminación por identidad u orientación sexual.

Decenas de personas en la manifestación del Orgullo LGTBI+ en Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

Discriminación y delitos de odio

Más de la mitad (54%) de las personas LGTBIQ+ reconoce haber sufrido acoso, discriminación o agresiones , según los últimos datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género aumentaron un 15% entre 2022 y 2024, representando el 27,5% del total de incidencias registradas, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. Además, el 40% de las víctimas ha sufrido episodios de odio en redes sociales, especialmente en Instagram y X.

El 11% de las personas LGTBIQ+ señala el hogar como el lugar del incidente más reciente de violencia , tal y como muestran los datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Además, entre el 15% y el 20% de las personas jóvenes sin hogar en grandes ciudades son LGTBIQ+ que han sido expulsadas o han huido de casa por hostilidad familiar.

Cuando se trata de agresiones o incidentes de discriminación, existe una infradenuncia, especialmente por parte de las mujeres: un 11% inferior a los hombres y las personas no binarias.

Salud mental y bienestar

Una de cada tres personas LGTBIQ+ ha experimentado ideación suicida o ha intentado suicidarse , el doble que la población general, según datos de la Confederación Salud Mental España. El rechazo familiar multiplica por seis el riesgo de depresión, por ocho los intentos de suicidio y triplica el consumo de drogas ilegales.

En Europa, el 16% de las personas LGTBI sufre discriminación en el sistema sanitario, porcentaje que se duplica entre la población trans, de acuerdo a un informe del Consejo e Europa.

Declaraciones de Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, que ha denunciado que las agresiones por delitos de LGTBIfobia se han duplicado en España desde el año pasado. "Hay una relación causa y efecto de los discursos de odio", ha expresado sobre este aumento de casos (Fuente: Europa Press).

Educación y empleo

Uno de cada cinco jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ha sufrido LGTBIfobia durante su etapa educativa, sostienen informes de la FELGTBI+. Los hombres homosexuales ganan un 11% menos que los heterosexuales con la misma formación y hasta el 33% de las personas trans en España está desempleada.

Opinión pública y percepción social

La aceptación social hacia las personas LGBTIQ+ en España se mantiene en niveles altos. Según el Eurobarómetro 535, el 87% de la población apoya la igualdad de derechos y el 88% respalda el matrimonio igualitario. Además, el 89% normaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y el 84% defiende los derechos de las personas trans. La mayoría también se sentiría cómoda con un familiar o un líder político abiertamente LGBTIQ+.

Durante la última década, la percepción social ha mejorado de forma clara respecto a los datos de 2006, aunque los resultados de 2023 muestran una ligera caída en algunos indicadores de aceptación, como el apoyo a la igualdad de derechos y a las personas trans.