El primer texto de estas cuatro perspectivas sobre el movimiento feminista es de Ingrid Sarchman, ensayista, docente universitaria e investigadora. "Una consigna vacía no hace más que repetir lugares comunes", se lee, y también: "La definición de feminismo está ligada a la reivindicación de la igualdad y la justicia social de un grupo subalterno, a una posición subjetiva que, en muchos casos, coincide con la genitalidad, pero en muchos otros no". Además, sugiere que "el feminismo, sin perspectiva de clase, no es más que esencialismo". Ahora, en diálogo con Infobae Cultura, se refiere a "la forma en la que estos fenómenos sociales se cristalizan en las redes sociales: cuando todo lo volvés hashtag (#NiUnaMenos, #MiráCómoNosPonemos, #SeVaACaer, etc.) lo que provocás es un vaciamiento del sentido de aquello que querés decir y/o denunciar. Con el hashtag #NosEstánMatandoATodas ocurre algo similar porque no sólo no nos están matando a todas, sino que en esa enunciación, poniendo a todas en la misma bolsa, obturás la posibilidad de que quien realmente esté pasando por esa situación, pueda buscar ayuda."