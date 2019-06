A las 6:10 de la mañana y tras recibir la notificación del choque, personal de la Estación VI de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar para el salvamento de personas por colisión. Cuando regresó el menor que conducía el Porsche, fue atendido por personal del SAME, pero no hubo necesidad de ser hospitalizado. Los otros jóvenes que estaban en el auto al momento del choque no regresaron a la esquina del accidente. Tres horas después, pasadas las nueve de la mañana, una grúa se llevó el vehículo y retiró los hierros retorcidos del lugar.