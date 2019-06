—Encontré un listado, acá en Buenos Aires, de todos los esclavos que tenían los jesuitas. Era un listado muy muy largo: tenía el nombre del esclavo, la edad, la constitución física, lo que sabían hacer o lo que no sabían hacer; en algunos estaba escrito "estúpido" porque no entendía nada o porque no era apto para el trabajo… Se veía que esa persona servía sólo para trabajar y no estaban considerados con la integridad y el valor de una persona. Eso me chocó muchísimo. Ahí viví los archivos y vi exactamente cómo venían clasificados: los esclavos y los indios era clasificados al igual que las cosas.