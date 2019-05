Doriana es venezolana, Eluney argentina. Se conocieron en un encuentro cosplay en Tigre hace varios meses. Doriana debutó con un traje en la Comic Con de diciembre, hace apenas seis meses. Su personaje es Capitana Marvel, una de las heroínas más nuevas: su película recién salió este año, un tiempo antes de la última Avengers. "A mí siempre me ha gustado disfrazarme, entonces de por sí ya me encanta ponerme en la piel de un personaje, no importa si estoy en una convención o en mi casa. Se trata de disfrutar del personaje que te gusta y si la gente te mira y le gusta se da una energía re linda", explica.