Ahora Carolina está vestida de Khaleesi, una de protagonistas de GOT. Lo trabajó con sus propias manos durante dos semanas. Dice que el traje le habrá salido cerca de cinco mil pesos, pero lo más caro es la peluca rubia ("algo así como tres mil pesos"). Pablo no está caracterizado. Están ahí a la espera del último capítulo. No hablamos de la serie sino de todo lo que la rodea. Para ellos, como para muchos otros -cosplayers o no- es un universo que querrían habitar. GOT les da, entonces, un punto de fuga.