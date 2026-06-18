20 futbolistas han marcado gol para la Selección Colombia en la Copa del Mundo: cinco datos de la Tricolor en el Mundial

El estadio Azteca, de Ciudad de México, será el 19 en el que Colombia ha jugado un partido de Mundial - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La espera terminó. Después de ocho años de ausencia, la Selección Colombia vuelve a disputar una Copa del Mundo. El escenario del regreso no podía ser más especial: el estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los templos más importantes del fútbol mundial.

Han pasado 2.906 días desde aquella despedida mundialista y ahora una nueva generación buscará escribir su propia historia. Además, este campeonato tendrá un significado especial para Néstor Lorenzo, quien debutará como entrenador mundialista y se convertirá en el quinto técnico en dirigir a Colombia en una Copa del Mundo.

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Antes del partido contra Uzbekistán, estos son cinco datos que resumen la historia de Colombia en la Copa del Mundo.

Colombia jugará ante Uzbekistán en la noche del 17 de junio, en el que significa su séptimo debut en una Copa del Mundo, solo ha ganado en dos ocasiones - crédito Infobae

1. Colombia disputará su partido número 23 en los Mundiales

El duelo frente a Uzbekistán marcará el partido número 23 de la Selección Colombia en la historia de la Copa del Mundo.

La Tricolor ha participado en seis ediciones anteriores y su recorrido comenzó en Chile 1962, torneo en el que disputó tres encuentros. Después regresó en Italia 1990, donde jugó cuatro partidos y alcanzó por primera vez los octavos de final.

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Posteriormente, estuvo en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, con tres partidos en cada edición. Su mejor actuación llegó en Brasil 2014, cuando disputó cinco encuentros y alcanzó los cuartos de final. En Rusia 2018 volvió a jugar cuatro partidos antes de quedar eliminado ante Inglaterra.

2. Uzbekistán será el rival número 18 de Colombia en Mundiales

La selección asiática será un nuevo capítulo en el historial mundialista colombiano. Uzbekistán se convertirá en el rival número 18 que enfrenta la Tricolor en una Copa del Mundo y será apenas la tercera selección asiática que aparece en el camino mundialista del equipo colombiano.

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Este enfrentamiento se suma a una lista de rivales de diferentes continentes que han marcado la historia de Colombia en el torneo, incluyendo selecciones como Brasil, Argentina, Alemania, Inglaterra, Italia, España y Uruguay.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo está ad portas de debutar en la Copa del Mundo 2026 - crédito FCF

3. El estadio Azteca será el escenario mundialista número 19 para Colombia

El mítico estadio Azteca recibirá nuevamente a la Selección Colombia en un Mundial y se convertirá en el escenario número 19 donde la Tricolor ha disputado un partido de esta competición. Antes de este duelo, Colombia ha jugado en estadios históricos alrededor del mundo:

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Carlos Dittborn de Arica, Chile: 3 partidos.

Renato Dall’Ara de Bolonia, Italia: 2 partidos.

Giuseppe Meazza de Milán, Italia: 1 partido.

San Paolo de Nápoles, Italia: 1 partido.

Rose Bowl de Los Ángeles, Estados Unidos: 2 partidos.

Stanford Stadium de San Francisco, Estados Unidos: 1 partido.

Gerland de Lyon, Francia: 1 partido.

Stade de la Mosson de Montpellier, Francia: 1 partido.

Felix Bollaert de Lens, Francia: 1 partido.

Mineirão de Belo Horizonte, Brasil: 1 partido.

Mané Garrincha de Brasilia, Brasil: 1 partido.

Arena Pantanal de Cuiabá, Brasil: 1 partido.

Maracaná de Río de Janeiro, Brasil: 1 partido.

Arena Castelão de Fortaleza, Brasil: 1 partido.

Mordovia Arena de Saransk, Rusia: 1 partido.

Kazán Arena de Kazán, Rusia: 1 partido.

Samara Arena de Samara, Rusia: 1 partido.

Otkrytie Arena de Moscú, Rusia: 1 partido.

4. Solo 20 jugadores han marcado goles con Colombia en un Mundial

A lo largo de sus participaciones mundialistas, la Selección Colombia ha conseguido 32 goles. Esos tantos han sido obra de apenas 20 futbolistas.

El máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales es James Rodríguez, quien suma seis anotaciones. El mediocampista fue figura en Brasil 2014 y ganó la Bota de Oro de aquel torneo.

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La lista completa de goleadores mundialistas de Colombia es:

James Rodríguez: 6 goles.

Yerry Mina: 3 goles.

Bernardo Redín: 2 goles.

Adolfo Valencia: 2 goles.

Jackson Martínez: 2 goles.

Juan Fernando Quintero: 2 goles.

Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles.

Francisco Zuluaga: 1 gol.

Germán Aceros: 1 gol.

Marcos Coll: 1 gol.

Antonio Rada: 1 gol.

Marino Klinger: 1 gol.

Carlos Valderrama: 1 gol.

Freddy Rincón: 1 gol.

Hernán Gaviria: 1 gol.

Harold Lozano: 1 gol.

Léider Preciado: 1 gol.

Teófilo Gutiérrez: 1 gol.

Pablo Armero: 1 gol.

Radamel Falcao García: 1 gol.

El volante y capitán de la selección Colombia es el máximo goleador del equipo en mundiales - crédito @jamesdrodriguez/X

5. El balance histórico de Colombia en los Mundiales

Antes del debut ante Uzbekistán, Colombia acumula 22 partidos disputados en Copas del Mundo.

El registro de la Tricolor es:

9 victorias.

3 empates.

10 derrotas.

32 goles anotados.

30 goles recibidos.