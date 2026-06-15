Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: arranca la semana decisiva para Cepeda y De la Espriella antes del 21 de junio

Colombia se alista para definir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quién ocupará la Presidencia el 21 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A seis días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella llegan con propuestas diferentes en varios de los temas más relevantes para el país. Mientras el candidato del Pacto Histórico plantea mantener y profundizar políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, su contendor propone cambios en áreas como paz, seguridad, salud, lucha contra las drogas y corrupción.

Las diferencias son especialmente marcadas en la política de paz y la estrategia de seguridad. Cepeda defiende la continuidad de los diálogos con grupos armados y una mayor presencia institucional en los territorios, mientras que De la Espriella propone poner fin a la paz total, fortalecer la Fuerza Pública y endurecer las acciones contra las estructuras criminales. También presentan enfoques distintos frente al sistema de salud, el narcotráfico y las medidas para combatir la corrupción.