Colombia

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: arranca la semana decisiva para Cepeda y De la Espriella antes del 21 de junio

La paz total, la seguridad, la lucha contra las drogas, la corrupción y el futuro del sistema de salud concentran las principales diferencias entre los proyectos que se disputan la Presidencia

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Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda frente a una urna de votación con la Casa de Nariño y banderas de Colombia de fondo.
Colombia se alista para definir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quién ocupará la Presidencia el 21 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A seis días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella llegan con propuestas diferentes en varios de los temas más relevantes para el país. Mientras el candidato del Pacto Histórico plantea mantener y profundizar políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, su contendor propone cambios en áreas como paz, seguridad, salud, lucha contra las drogas y corrupción.

Las diferencias son especialmente marcadas en la política de paz y la estrategia de seguridad. Cepeda defiende la continuidad de los diálogos con grupos armados y una mayor presencia institucional en los territorios, mientras que De la Espriella propone poner fin a la paz total, fortalecer la Fuerza Pública y endurecer las acciones contra las estructuras criminales. También presentan enfoques distintos frente al sistema de salud, el narcotráfico y las medidas para combatir la corrupción.

05:12 hsHoy

Colombia inicia la semana decisiva para elegir a su próximo presidente, en un ambiente marcado por la expectativa y la movilización política. El país y sus ciudadanos, tanto en territorio nacional como en el exterior, se preparan para acudir a las urnas el domingo 21 de junio, cuando se conocerá si Iván Cepeda (Pacto Histórico) o Abelardo de la Espriella (Movimiento Defensores de la Patria) asumirá el liderazgo del Ejecutivo.

41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para esta segunda vuelta, 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. El censo electoral, que no sufrió modificaciones tras la primera ronda, contempla 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres aptos para sufragar. Dentro del país votarán 40.007.312 personas, mientras que 1.414.661 connacionales podrán hacerlo desde 67 países. La infraestructura electoral incluye 120.527 mesas ubicadas en 13.742 puestos de votación en Colombia y el exterior.

05:10 hsHoy

Últimos días de campaña y restricciones legales

La jornada de este lunes 15 de junio marca el inicio de los siete días previos a la elección, periodo en el que la ley colombiana prohíbe la publicación y divulgación de encuestas de intención de voto. El “veto electoral” impide a medios y firmas encuestadoras compartir estudios de opinión hasta después de los comicios, generando un escenario de incertidumbre sobre las tendencias finales.

Ayer, domingo 14 de junio, ambos candidatos realizaron sus cierres de campaña en espacios públicos, cumpliendo con el cronograma legal. Abelardo de la Espriella eligió la plaza de Buga, Valle del Cauca, donde precedió su discurso con una visita a la Basílica del Señor de los Milagros, reforzando su mensaje de unidad y “patria milagro” ante simpatizantes movilizados desde el Pacífico y otras regiones. En su intervención, De la Espriella llamó a la defensa de la institucionalidad y prometió mano firme en materia de seguridad, salud y orden público.

Por su parte, Iván Cepeda concentró su acto final en Soledad, Atlántico, uno de los principales bastiones de la izquierda. El evento reunió a miles de personas en el bulevar del barrio Los Robles y estuvo precedido de actividades en Bogotá. Cepeda presentó su discurso como una proclama por la continuidad de las reformas sociales e hizo un llamado a sus bases para revertir la diferencia de 700.000 votos obtenida por su rival en la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo.

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