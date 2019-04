"Se nota que al ser menos capítulos hay más presupuesto para cada episodio. Los efectos especiales están impresionantes, como nunca antes en la serie. Fue increíble y me gustó mucho", dice por su parte Mariano Patrucco, periodista fanático de GOT. Tiene un podcast en el que habla de diferentes series y explica que los comienzos de temporada de Game of Thrones responden a un patrón: "Siempre en su primer capítulo de temporada hacen una especie de recopilatorio de dónde está cada personaje, qué pasa con ellos y cómo se van a mover a futuro. Esta fue una buena presentación, un buen comienzo del final para ver las puntas de hacia dónde puede ir. No es un capítulo en el que pasan cosas definitivas pero yo me voy contento", concluye. A su lado, mientras, un fanático sin tapujos ve colgada de la pared la espada de Jon Snow y la toma para una foto. "No se puede descolgar", le dicen rápidamente. "Ya está igual, gracias, ya me saqué la foto", responde el otro, con total tranquilidad.