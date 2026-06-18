En duda la alianza Morena, PVEM y PT en San Luis Potosí para 2027: “Será en otro momento”, afirma Citlalli Hernández. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a estar en el inicio de los preparativos para saber quiénes serán los posibles candidatos de la alianza Morena, PVEM y PT, la coalición oficialista aún no define en qué términos quedarán en San Luis Potosí rumbo a las elecciones en 2027.

El “nepotismo” es la práctica política que sigue a discusión al interior de la coalición, sobre todo del partido guinda y el Verde. Este 17 de junio se anunció la convocatoria que definirá a quienes serán los coordinadores estatales de defensa de la soberanía, aún sin definición precisa en uno de los 17 estados en los que se llevarán a cabo los comicios.

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Proceso rumbo al 2027 iniciará en coalición en los 17 estados

“Vamos a iniciar un proceso en todos los estados”, aseguró en conferencia de prensa la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó que la coalición coincide en casi todo, excepto “a esta regla de no permitir que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”.

Adelantó que tanto el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) no se verán obligados a seguir las reglas de Morena, “no juzgamos en términos de cuál está bien o cuál está mal”.

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Por lo que, sin reafirmar la alianza en el estado de San Luis Potosí, en este arranque de actividades electorales anticipadas, la definición “será en otro momento”.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informa que el documento saldrá por la tarde y detalla que el registro para la alianza con PVEM y PT inicia el 22 de junio.

Este podría ser el motivo del quiebre de la alianza oficialista

El día de ayer, 16 de junio, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena señaló que la figura que divide a la alianza en San Luis Potosí es la de la senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

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En febrero, el senador Manuel Velasco Coello destacó el respaldo que tiene González Silva en las encuestas internas del Partido Verde, donde aventaja con más de 20 puntos y se perfila como posible candidata a la gubernatura.

En abril, González Silva declaró que aún no definía si participará en la contienda por la candidatura. Por su parte, el gobernador Gallardo ha afirmado que el concepto de nepotismo se ha “mal interpretado”, argumentando que no aplica cuando un familiar compite en elecciones constitucionales, sino únicamente en casos de contratación directa de parientes en la administración pública.

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Luisa Alcalde adelantó que Morena aplicaría ley antinepotismo en 2027

En septiembre de 2025, Luisa María Alcalde, quien era presidenta de Morena, anunció que el partido aplicaría la ley contra el nepotismo en el proceso de candidaturas de 2027. Detalló que ningún hermano, hermana, cónyuge, madre o padre de un gobernante en funciones podrá ser registrado como candidato en la próxima elección federal.

Luisa María Alcalde indicó que el CEN nombró a Citlalli Hernández Coordinadora Nacional de Elecciones | Jesús Áviles

Alcalde Luján explicó que esta restricción, prevista constitucionalmente para 2030, se adelantará en Morena a partir de 2027 como respuesta a la demanda ciudadana de condiciones equitativas y transparencia.

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La exdirigente morenista subrayó que cualquier militante inconforme con los procesos internos podría acudir a la Comisión de Elecciones y a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido para denunciar posibles irregularidades.