—¡No, en absoluto! Él quería ser enterrado, pero la mujer, que se murió a los pocos meses, no quiso enterrarlo e hizo un monumento para dos cajones y poder estar juntos. Hasta hace poco tiempo yo he mantenido ese lugar e intenté hacer una gestión ante la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora para que reconozca ese panteón como Monumento Histórico así dentro de unos años no lo pueden tirar abajo, pero no lo pude conseguir. No se hizo nada y Lomas se tendría que sentir orgullo de tenerlo ahí.