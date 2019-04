Angustiado por el presente de los animales que tanto ama, asegura: "La situación actual es muy preocupante. Ya no nos está alcanzando. Todo lo que yo he hecho por los animales ha salido de mi bolsillo, no es que vengo de una familia pudiente. Llevo una vida con lo mínimo y he ayudado con lo que he podido, pero en este último tiempo se nota cada vez más la concurrencia de gente que no puede ir a otra veterinaria y que llega pidiendo ayuda. Y yo los ayudo hasta donde puedo".