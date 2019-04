-Mi corazón me impide ser modesto. Tampoco quiero serlo. Y aunque quisiera serlo, no podría… hace muchos años que vivo en el ambiente de los hombres célebres. En los tiempos actuales, soy el escritor que ha visto más de cerca la mayor cantidad de hombres ilustres. He recorrido el mundo, visitándolos. He puesto en práctica las más locas astucias para verlos. Cuando no me han admitido por la puerta, me han servido las ventanas…