-Yo peleo mucho con mis hermanos por estos temas. Se incendia Notre Dame y yo digo que se puede haber quemado por control remoto, con una onda electromagnética. Pero mi hermana que es arquitecta me dice que no, que fue un problema de la construcción. No nos ponemos de acuerdo.Tengo una hija de 25 años y cuando charlo de todo esto a veces adhiere y a veces no. A veces me dice "te fuiste al carajo".