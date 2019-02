El ingreso es por una suerte de puente o pasillo curvo que conecta con las 75 plataformas de la estación de micros de Retiro, la más grande del país. A sus costados, dos cintas mecánicas deberían facilitar la circulación con valijas en la traza más empinada. Pero no funcionan: una está clausurada y escondida entre placas de chapa y cartón, la otra es un santuario del deterioro. "No me acuerdo cuándo fue la última vez que anduvieron", señaló sin precisiones el empleado de uno de los comercios que se apuestan a la vera de la vía de acceso. Es el mismo que después resumiría: "Está muy dejada y no mejora, está cada vez peor".