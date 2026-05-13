Marcha para exigir juicio político contra Maru Campos es decisión de Morena, señala Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó desde Palacio Nacional que la marcha anunciada por el partido Morena para exigir el juicio político de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es una decisión independiente del partido.

Más Noticias

Cómo hacer arroz con leche más saludable y bajo en calorías Te decimos una alternativa sencilla a este clásico postre mexicano

VIDEO de Cynthia López Castro llamando “narcocandidata” a Claudia Sheinbaum resurge tras altercado con Rojo de la Vega La senadora de Morena realizó una transmisión en sus cuentas oficiales donde increpó en una avenida a la alcaldesa de la Cuauhtémoc

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y a qué hora ver la semifinal del Clausura 2026 Los universitarios llegan tras eliminar al América, mientras que los Tuzos dejaron fuera al Toluca en Cuartos de Final

Pancakes de avena y amaranto: opción baja en grasas para cuidar el corazón Te decimos cómo prepararlos fácil desde casa