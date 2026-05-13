Marcha para exigir juicio político contra Maru Campos es decisión de Morena, señala Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó desde Palacio Nacional que la marcha anunciada por el partido Morena para exigir el juicio político de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es una decisión independiente del partido.
Información en desarrollo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cómo hacer arroz con leche más saludable y bajo en calorías
Te decimos una alternativa sencilla a este clásico postre mexicano
VIDEO de Cynthia López Castro llamando “narcocandidata” a Claudia Sheinbaum resurge tras altercado con Rojo de la Vega
La senadora de Morena realizó una transmisión en sus cuentas oficiales donde increpó en una avenida a la alcaldesa de la Cuauhtémoc
Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y a qué hora ver la semifinal del Clausura 2026
Los universitarios llegan tras eliminar al América, mientras que los Tuzos dejaron fuera al Toluca en Cuartos de Final
Pancakes de avena y amaranto: opción baja en grasas para cuidar el corazón
Te decimos cómo prepararlos fácil desde casa
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de mayo de 2026
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
MÁS NOTICIAS