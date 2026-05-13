México

Marcha para exigir juicio político contra Maru Campos es decisión de Morena, señala Claudia Sheinbaum

La convocatoria está programada para el sábado 16 de mayo

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La presidenta Claudia Sheinbaum (AP Foto/Fernando Llano)
La presidenta Claudia Sheinbaum (AP Foto/Fernando Llano)

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó desde Palacio Nacional que la marcha anunciada por el partido Morena para exigir el juicio político de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es una decisión independiente del partido.

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