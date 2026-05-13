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El Salvador y Corea del Sur refuerzan cooperación en salud materno-infantil

La reciente implementación de proyectos conjuntos promueve la capacitación de profesionales, la adopción de nuevas tecnologías y la consolidación de alianzas destinadas al avance del sistema sanitario salvadoreño

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El Salvador y Corea del Sur refuerzan la cooperación internacional en salud materno-infantil con la apertura de un nuevo programa de capacitación especializada./(Redes de Federico Guerrero Avendaño)
El Salvador y Corea del Sur refuerzan la cooperación internacional en salud materno-infantil con la apertura de un nuevo programa de capacitación especializada./(Redes de Federico Guerrero Avendaño)

El fortalecimiento de la cooperación internacional entre El Salvador y Corea del Sur quedó evidenciado este 13 de mayo con la apertura oficial del proyecto de capacitación “Fortalecimiento de Capacidades para la Atención a Mujeres Embarazadas y Neonatos de Alto Riesgo”, apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y ejecutado por el Soonchunhyang University Hospital.

El acto inaugural reunió a autoridades, diplomáticos y 16 profesionales salvadoreños del sistema hospitalario y de emergencias, quienes inician una estancia académica y técnica en territorio coreano.

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La iniciativa se centra en la formación avanzada de personal médico salvadoreño en atención materno-infantil especializada y el uso de tecnologías médicas desarrolladas en Corea del Sur.

El objetivo es robustecer las capacidades institucionales y propiciar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, con miras a mejorar la atención a mujeres embarazadas y recién nacidos en situación de alto riesgo en El Salvador.

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Según explicó Federico Guerrero Avendaño, embajador de El Salvador en Corea del Sur, esta cooperación “refleja el valor de la cooperación internacional para fortalecer capacidades y promover el intercambio de buenas prácticas”.

La selección de los 16 participantes incluyó a médicos y especialistas provenientes de hospitales nacionales y del sistema de emergencias salvadoreño. Durante la estancia en Corea del Sur, los profesionales asistirán a talleres, prácticas clínicas y seminarios impartidos por expertos del Soonchunhyang University Hospital, uno de los centros de referencia en salud materno-infantil de Asia Oriental.

La agenda contempla la transferencia de conocimientos sobre protocolos de atención, manejo de casos críticos y aplicación de innovación tecnológica en el área médica.

Dieciséis profesionales sanitarios salvadoreños inician formación avanzada en Corea del Sur para mejorar la atención a mujeres embarazadas y neonatos de alto riesgo./(Redes de Federico Guerrero Avendaño)
Dieciséis profesionales sanitarios salvadoreños inician formación avanzada en Corea del Sur para mejorar la atención a mujeres embarazadas y neonatos de alto riesgo./(Redes de Federico Guerrero Avendaño)

El Salvador y Corea del Sur han consolidado una agenda bilateral orientada a la cooperación técnica y científica en los últimos años. Prueba de este esfuerzo es la reciente declaración, en la última plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador, del 30 de agosto como el “Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana”.

La aprobación de esta fecha conmemorativa busca reconocer y fomentar los lazos de amistad y colaboración entre ambas naciones. El acto fue respaldado por los principales grupos parlamentarios y contó con el aval de la embajada de Corea del Sur en San Salvador.

Otros proyectos recientes incluyen programas de becas para estudiantes salvadoreños en universidades coreanas, capacitaciones en áreas de tecnología e innovación, y misiones comerciales conjuntas para promover el intercambio económico. En el ámbito de la salud, la cooperación se ha traducido en la donación de equipamiento médico, desarrollo de plataformas digitales para la gestión hospitalaria y campañas de prevención de enfermedades.

Representantes de KOICA han destacado la importancia de la cooperación sur-sur y el impacto positivo de estas iniciativas en la mejora de la infraestructura sanitaria y el desarrollo de capital humano en El Salvador.

Según datos oficiales, más de 100 profesionales salvadoreños han recibido formación en Corea del Sur durante la última década, en áreas que van desde la medicina hasta la gestión pública y la tecnología.

El embajador de El Salvador en Corea del Sur, Federico Guerrero Avendaño, se pronuncia sobre el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, que tiene como meta reducir la mortalidad materno-infantil y mejorar los servicios de salud pública del país./(Redes Federico Guerrero Avendaño)
El embajador de El Salvador en Corea del Sur, Federico Guerrero Avendaño, se pronuncia sobre el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, que tiene como meta reducir la mortalidad materno-infantil y mejorar los servicios de salud pública del país./(Redes Federico Guerrero Avendaño)

El reciente proyecto se suma a una serie de acciones bilaterales que buscan responder a desafíos comunes, como la reducción de la mortalidad materno-infantil y el acceso a servicios de salud de calidad. A través de estos esfuerzos, El Salvador y Corea del Sur reafirman su voluntad de construir una relación basada en la transferencia de capacidades, la innovación y el respeto mutuo.

El acto de apertura, documentado por el embajador Guerrero Avendaño, incluyó la participación de directivos del Soonchunhyang University Hospital y representantes de KOICA, quienes reiteraron su compromiso de seguir apoyando proyectos orientados al desarrollo social y la mejora de los sistemas de atención pública en El Salvador. La expectativa de las autoridades es que los conocimientos adquiridos por los profesionales salvadoreños sean replicados en hospitales y centros de salud del país, con efectos sostenibles en el mediano plazo.

El fortalecimiento de la cooperación entre El Salvador y Corea del Sur continúa abriendo nuevas oportunidades para el intercambio científico, tecnológico y cultural.

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