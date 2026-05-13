VIDEO| Cynthia López Castro llamando “narcocandidata” a Claudia Sheinbaum resurge tras altercado con Rojo de la Vega

La senadora de Morena grabó a la alcaldesa de Cuauhtémoc detenida en un alto y la acusó de llegar tarde al trabajo y vivir fuera de su demarcación. Rojo de la Vega respondió que salía de un CENDI y acusó a López Castro de persecución política. Fernández Noroña intervino y también recibió su respuesta. (@cynthialopezc1)

Una transmisión en vivo hecha en las cuentas oficiales de la senadora Cynthia López Castro, donde increpa a la alcalde Alessandra Rojo de la Vega, ha tenido un efecto bumerán en la imagen pública de la morenista.

Tras el altercado, en X —antes Twitter— circuló ampliamente un video de una participación de la legisladora en el canal de derecha Atypical Te Ve.

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En ese entonces, aún como militante del PRI, López Castro llamó “narcopresidente” a Andrés Manuel López Obrador y “narcocandidata” a Claudia Sheinbaum Pardo.

El altercado con Alessandra Rojo de la Vega

El 12 de mayo, la senadora increpó en la vía pública a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien definió como la peor mandataria que ha tenido la demarcación capitalina.

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“Estamos frente a la peor alcaldesa de la historia de la Cuauhtémoc. Llegando a ‘trabajar’ a las 11 de la mañana, no vive en la alcaldía que gobierna, con un cerco de seguridad y totalmente alejada de la realidad en camioneta blindada”.

Rojo de la Vega transmitió el momento. Durante un live, acusó a Cynthia López Castro de perseguir a opositores políticos para “fabricar videos”.

Además, subrayó que no iniciaba sus actividades: “Yo estaba saliendo de un CENDI, trabajando con niñas y niños”, señaló en la transmisión.

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El contenido viral se relaciona con las declaraciones de López Castro acusando a Claudia Sheinbaum de representar un 'narcopartido'.

Repercusiones del incidente

El altercado escaló tras la divulgación de un antiguo programa del canal Atypical Te Ve, donde Cynthia López Castro criticó la política de Estado de Morena y llamó “narcopresidente” al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, y “narcopresidenta” a Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación, López Castro sostuvo que los referentes de Morena se distinguían por no alinear sus acciones con los ideales que pregonaba AMLO: “Una cualidad es la congruencia. Ya no queremos que nos mientan”, dijo, centrando sus críticas en los lujos de los hijos del expresidente.

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Dos años antes del incidente con Alessandra Rojo de la Vega, cuando Cynthia López Castro renunció al PRI para afiliarse a Morena, la actriz Laura Zapata, colaboradora del espacio, acusó a la política de doble moral.

Cynthia López Castro, quien criticaba a Claudia Sheinbaum Pardo durante su paso por el PRI, ahora aparece sonriente junto a la presidenta electa en un evento público. (Cynthia López Castro: Instagram)

López Castro acumula 62 faltas en el Senado

Además de sus declaraciones previas, la controversia en torno a Cynthia López Castro centró la atención en su desempeño legislativo. La morenista, quien acusó a Alessandra Rojo de la Vega de falta de compromiso, acumula 62 faltas en el Senado.

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A través de su cuenta en X, el periodista de investigación Jorge García Orozco compartió capturas de pantalla de una hoja informativa oficial y lanzó una crítica directa contra la legisladora: “Mientras @cynthialopezc1 le iba a reclamar a AlessandraRdlv que, según ella, venía tarde al trabajo, a Cynthia López Castro se le acumulan 62 faltas al Senado. Senadora, póngase a trabajar”.

López Castro defendió sus ausencias del Senado en un mensaje directo: “Saludos, querido @jorgegogdl! Como sabes soy Presidenta de todas las Diputadas y Senadoras a nivel mundial , la primera mexicana en ganarlo así que efectivamente tengo ausencias por estar representando México”.

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Sin embargo, el periodista reviró con un cuestionamiento sobre los altos costos en vuelos que representa para el erario el cargo honorífico de la senadora.