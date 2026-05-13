El Gran Premio Recoleta-Tigre cumple 120 años: cómo será este fin de semana la histórica carrera de autos clásicos

Este fin de semana se corre el Gran Premio Recoleta-Tigre, una de las tres carreras de autos clásicos más antiguas del mundo. (CAC)

Hay que remontarse a la primera década del siglo pasado para encontrar el origen de las carreras de autos a ruta abierta en la Argentina. El famoso Gran Premio Recoleta-Tigre cumple 120 años en 2026 y el próximo fin de semana volverá a recrearse como cada año, en su nueva modalidad de regularidad controlada, tal como impone la edad de los autos participantes y el crecimiento del área Metroplotana de Buenos Aires.

El evento, que organiza anualmente el Club de Autos Clásicos (CAC), la misma entidad que cada año realiza la exposición Autoclásica en el hipódromo de San Isidro, comenzará el próximo sábado 16 de mayo con la habitual exposición de los vehículos inscriptos para la competencia sobre la Avenida Quintana, entre Ortiz y Ayacucho, a la que los aficionados tienen acceso libre y gratuito entre las 10 y las 17 horas.

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La actividad previa se completará, dentro de esa franja horaria, con el tradicional desfile de los casi 70 autos que participarán de la carrera al día siguiente, en un trazado corto denominado “Circuito Avenida Alvear”.

Los Anasagasti son protagonistas de la Recoleta-Tigre. Este año con la segunda participación del auto que perteneció al creador de la marca, Horacio Anasagasti, que pertenece a la Escuela Militar de Aviación. (CAC)

El día de la carrera

El domingo, a partir de las 9:30, tomando el punto de largada del café La Biela de Recoleta, los participantes iniciarán oficialmente la salida de la competencia con destino final Tigre, donde la llegada tendrá lugar en el Museo de Arte Tigre sobre el paseo costero del río. El primer vehículo en la fila será el Anasagasti, propiedad del club organizador. El automóvil mas antiguo que participara será un “Rochester” a vapor de 1901.

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También competirá por segunda vez otro Anasagasti 1912 perteneciente a la Fuerza Aerea Argentina, un auto que tiene un especial valor histórico ya que lo manejo en muchas oportunidades Jorge Newbery, quien además fue quien convenció a su amigo y creador del vehículo, Horacio Anasagasti, para que lo donara a la entonces naciente Escuela Militar de Aviación.

En el trayecto, la competencia tendrá dos escalas: la primera, a poco de largar, en la Facultad de Derecho, a las 9:45, y la otra en San Isidro, ya en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, en la Av. Unidad Nacional entre San Lorenzo y Av. Santa Fe.

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Los vehículos estarán en un parque de reagrupamiento en ese lugar a partir de las 10:15 hs por espacio de 45 minutos. La llegada a Tigre recorrerá el Paseo Victorica y se espera que el primer vehículo arribe al Museo de Arte Tigre aproximadamente a las 12 del mediodía.

Además de autos famosos, también personajes del automovilismo participan de este evento cada año. Aquí el piloto "Cocho López" en la edición 2025. (CAC)

El origen de la competencia

Aquella primera edición de la “Recoleta-Tigre”, disputada el 9 de diciembre de 1906, fue uno de los eventos fundacionales de las actividades automovilísticas argentinas, ya que fue organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), que se había fundado apenas dos años antes, en 1904.

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En aquella oportunidad, la carrera tuvo dos etapas, La primera fue, efectivamente, entre Recoleta y Tigre con una extensión de 19,1 km, mientras que la segunda etapa era en el sentido inverso para regresar al barrio porteño de Recoleta.

Curiosamente, la primera etapa de la carrera inaugural de este evento fue declarada como un empate entre el el Darracq de 20 HP conducido por De Santis y el Spyker de 23/32 HP conducido por su propietario Daniel MacKinley. El vencedor de la carrera tras completar las dos etapas fue otro fue otro Darracq, aunque de 40 HP, conducido por Marín, quién tardó 28 minutos y 3 segundos en completar los 38,2 km. de recorrido.

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La llegada es en el Museo de Arte de Tigre, a orillas del río, en el Delta argentino. (CAC)

Acorde a la época, los trofeos y premios eran algo de significativa importancia. Así, el ganador fue merecedor de una gran copa de plata denominada Copa “Diario El País”, sponsor de la competencia, a la que sumó un premio en efectivo de 500 pesos argentinos.

A causa del especial aniversario, esta edición tendrá la particularidad de recibir la “Copa Estados Unidos de América”, dada la coincidencia del 250° Aniversario de la Independencia de ese país, y de los 120 años de la primera edición de la competencia argentina.

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La Recoleta-Tigre es una de las únicas tres carreras históricas de autos clásicos que se siguen disputando cada año en todo el mundo. Las otras dos son la Londres-Brighton, y la Barcelona-Sitges.